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賴清德邀在野國安簡報 游淑慧：之前9年都不做？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

賴清德總統將於18日邀在野黨主席參與國安簡報。國民黨議員游淑慧認為，為什麼民進黨之前9年都不做，直到大罷免要投票前，才突然拋一個天上掉下來的禮物或隕石？她認為，如果真要朝野協商、國安簡報，應該大罷免結束，政治穩定之後再來辦。

對面大罷免即將第三階段投票，賴總統拋出與在野共商國是、國安簡報。游淑慧說，誰敢相信賴清德跟民進黨這一年來的作為，不管是用政治、用司法、用貼標的，一邊整在野黨，「一邊又說我要跟你分享秘密？」她認為，這種秘密聽了之後你要承擔什麼責任？

游說，如果這叫好事，民進黨已經執政第9年，為什麼這9年都不做？蔡英文總統任內為什麼都不做？之前賴清德總統剛一上任，在野就曾呼籲朝野要會談，但為什麼都不做，直到大罷免要投票前夕，才突然拋出一個天上掉下來不知道是禮物或隕石？

游說，會不會「你知道秘密知道得愈多，死得愈快？」今天去聽的不僅是國安簡報，還要談關稅問題、軍購問題，如果聽了之後不認同，出來不可以講，因所有簡報內容都要保密，但出來不可以講為什麼不認同、還要背書，加上若兩三周之後，有一家媒體獨家洩漏，算誰的？算你的？算我的？

游淑慧說，剩下一個月就要大罷免投票，她認為愈少意外愈好，如果真的要朝野協商國是會談、國安簡報，大罷免之後結束之後，政治穩定之後再來辦。

賴清德 賴政府

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