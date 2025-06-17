新聞眼／總統邀聽國安簡報…給藍白上莒光日 預留打壓後手？

賴清德總統執政周年演說公開邀在野領袖共商國是，醞釀一個月後終於不再只聞樓梯響，然而，所謂「共商國是」，主軸卻是「簡報國安情勢」，主題、討論形式、閉門不公開，全都是賴總統說了算，實在很難說這是「共商」。

美國總統川普上台後，取消前總統拜登等前國安高層獲取機密文件權限，不給看機密文件，而這也僅僅是報復拜登在二○二一年對他的所作所為。

美國前總統與聞國安簡報甚至機密是一項禮遇，而中華民國面臨安全威脅，邀請在野黨主席聽取機密簡報，並非單純禮遇，從國安角度看，這是賴總統為政績、為穩定局勢所做的努力；從政治現實角度來看，當前氛圍下舉行這場簡報甚至有些突兀。

首次舉行的國安情勢簡報，明天才要登場，朝野卻已經隔空叫陣，更凸顯朝野毫無互信。

藍營深陷大罷免焦慮，地方到司法全面對抗，身兼民進黨主席的賴總統和罷團討論大罷免，民進黨加速啟動密接支援號令黨公職全力投入清剿藍委，賴總統此時邀在野領袖以國安為名到府聽取簡報，給人預留後手的不安。

賴總統扭扭捏捏遞出橄欖枝，以「國安」當藉口，硬是把朝野峰會搞成莒光日；藍營心懸大罷免，不去又怕被扣帽子，先喊話賴總統勿玩兩手策略；白營要求不涉機密部分公開直播，也替自己找舞台，各方都能從中找到相罵本，為未來政治對抗添柴火。

在當前政治局勢下，這場簡報前景很難令人樂觀，朝野若無法如賴總統期望的對話和解，僵局不可能打破，作為邀請者，賴總統應展現大方與誠意，至少在形式上，要給在野領袖更多尊重。