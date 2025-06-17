聽新聞
0:00 / 0:00
學者評國安簡報：擺明叫來聽訓 會面根本沒意義
總統府昨天公布國安情勢簡報會議細節，全程將採閉門方式進行。學者認為，所謂國安簡報的內容可想而知，如果只是找反對黨領袖前來聽訓，這場會面根本沒有任何意義，議題也不應侷限在外交、兩岸及國防。
文化大學國家發展與中國大陸研究所教授曲兆祥認為，所謂國安情勢簡報議題根本早已設定好，如果只是藉此找反對黨領袖聽訓，這樣的會面沒有任何意義，最後只會各說各話、草草結束船過水無痕，倘若願意傾聽在野黨意見，則會有不一樣的可能。
曲兆祥指出，這種會議都要有會前工作會議，全世界都是如此，總統府其實也很清楚，「但還是堅持十八日會談，那擺明就是叫人來聽訓，還不如就視訊會議就好」，這不只是沒有誠意的問題，更嚴重的是會議不會有實質效果。
政治大學外交系教授黃奎博表示，朝野政黨領袖互相對話是好事，但所謂「國安簡報」有兩大問題，首先是能源、科技安全等議題是否算在內？國安簡報的「國」是指哪一國？如是民進黨自認的「台灣國」，就不同憲法的「中華民國」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言