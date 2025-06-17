學者評國安簡報：擺明叫來聽訓 會面根本沒意義

總統府昨天公布國安情勢簡報會議細節，全程將採閉門方式進行。學者認為，所謂國安簡報的內容可想而知，如果只是找反對黨領袖前來聽訓，這場會面根本沒有任何意義，議題也不應侷限在外交、兩岸及國防。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授曲兆祥認為，所謂國安情勢簡報議題根本早已設定好，如果只是藉此找反對黨領袖聽訓，這樣的會面沒有任何意義，最後只會各說各話、草草結束船過水無痕，倘若願意傾聽在野黨意見，則會有不一樣的可能。

曲兆祥指出，這種會議都要有會前工作會議，全世界都是如此，總統府其實也很清楚，「但還是堅持十八日會談，那擺明就是叫人來聽訓，還不如就視訊會議就好」，這不只是沒有誠意的問題，更嚴重的是會議不會有實質效果。

政治大學外交系教授黃奎博表示，朝野政黨領袖互相對話是好事，但所謂「國安簡報」有兩大問題，首先是能源、科技安全等議題是否算在內？國安簡報的「國」是指哪一國？如是民進黨自認的「台灣國」，就不同憲法的「中華民國」。