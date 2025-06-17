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藍黨團：國安簡報鴻門宴…表面喊團結 實際大罷免

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨立委葛如鈞昨天舉行記者會，呼籲賴總統要邀集朝野領袖對話，就應該拿出誠意。 記者潘俊宏／攝影
國民黨立委葛如鈞昨天舉行記者會，呼籲賴總統要邀集朝野領袖對話，就應該拿出誠意。 記者潘俊宏／攝影

賴清德總統明日將邀請在野黨進行國安簡報，國民黨立院黨團昨舉行記者會表示，作為理性負責的百年政黨，願以開放的態度面對，呼籲賴總統不要玩兩面手法，「表面上喊團結，實際卻在大罷免」。

國民黨人士質疑，北檢昨天起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，中選會周五又要公布罷免日程，總統府又選在周三找在野黨主席會面，時機點很奇怪；且府方一直定位是國安簡報，顯然不想以共商國是的形式與在野黨主席對談，實在沒有非去不可的理由。

藍營擔憂國安簡報恐是一場鴻門宴，黨內對於國民黨主席朱立倫是否出席也有不同意見。國民黨立法院黨團總召傅崐萁則質疑，「就是個鴻門宴，人前喝國安咖啡，人後給人插刀，這哪有什麼機密？講白了就是為了接下來的軍購案」。賴總統要讓美方知道，自己還有能力與國內的在野黨溝通協調、穩住政局，賴目的是要在野黨替執政黨背書。

國民黨團書記長王鴻薇說，看到賴總統、曹興誠共商大罷免，等於一手遞橄欖枝，另一手下毒手，黨內確實有疑慮，而目前在野黨主席還未完全拒絕，是用較大格局來看待此次會面，無論出席與否都尊重，但要小心去了鴻門宴，出來惹一身腥。

國民黨立委葛如鈞昨批評，賴總統表面上呼籲團結，暗地裡持續推動大罷免，幾天前還跟曹興誠開會討論罷免事宜，事件曝光後刻意解釋隱瞞。葛如鈞呼籲賴總統不要再玩兩面手法，只會讓民眾更加反感。

葛如鈞也呼籲，賴總統除了國安相關議題外，包括能源安全、經濟發展、ＡＩ產業創新的議題，也應該納入朝野對談項目。

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