總統府國安簡報全程閉門 藍白指像「聽報告」未表態出席

賴清德總統擬於十八日邀請在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，總統府昨日公布流程，確定於明日上午九時於總統府大禮堂進行，將由國防、外交、兩岸及國安相關單位，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，賴將全程參與，由於內容涉及高度機敏，簡報將採全程閉門進行，而國民黨、民眾黨昨日收到消息後，尚未表態是否出席。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統此舉目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

賴清德總統在今年五二○就職演說時，公開邀請在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，近日總統府秘書長潘孟安與國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修居間聯繫，確定敲定十八日舉行。

關於「重要國安情勢簡報」進行方式？總統府昨日宣布，國安簡報於上午九時開始，賴總統簡短歡迎在野黨領袖後，開始聽取簡報；依序由國防部報告中國軍事擴張與國軍應處、外交部報告全球局勢挑戰與我國外交戰略、陸委會報告當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰，及國安局報告中國混合戰威脅與國際因應，以報告時間總計超過九十分鐘。

藍白質疑討論一小時不夠

接著，賴總統與在野黨領袖於十時四十八分，展開綜合討論近一小時，賴總統將在十一時四十五分做總結，這場專案簡報預計在十二時結束。郭雅慧表示，賴總統將全程與會，而為促進朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規畫綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論時進行對話。

國民黨秘書長黃健庭表示，前天與潘孟安的通話，聚焦在賴總統全程參加，以及討論議題不設限；國民黨和民眾黨一樣，質疑討論時間不足，以及沒有在野黨主席公開致詞的安排。

民眾黨主席黃國昌則說，他充滿困惑也不解，賴總統邀請在野黨領袖共商國是，現在卻比較像是「去聽報告」；此外，賴總統似乎只把議題設在國安，三小時的簡報中安排兩小時給國安，這符合所謂的真誠坦率交換意見嗎？

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，賴總統秉持純粹善意，讓在野黨體認台灣處境，進一步團結支持所有國安，立法院也要回應相關修法、立法及支持國防必要預算。