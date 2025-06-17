國安簡報邀集在野黨領袖 總統將全程與會

總統府昨（16）日表示，賴清德總統明日邀集在野黨領袖進行國安情勢簡報，總統將全程與會，由國防部、外交部、陸委會、國安局四部會進行報告，因內容高度機敏，將全程閉門進行。

總統府發言人郭雅慧昨日表示，賴總統邀集在野黨領袖進行「重要國家安全情勢專案簡報會議」，將於明日上午在總統府大禮堂舉行，目的是透過簡報，協助在野黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

會中將由國防部報告「中國軍事擴張與國軍應處」、外交部報告「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、陸委會報告「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、國安局報告「中國混合戰威脅與國際因應」。

郭雅慧指出，這是首度由總統以三軍統帥身份，召集國防、外交、兩岸及國安首長向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。

總統府是在上周發出邀請，國民黨表示，希望先進行幕僚會議、且必須是朝野政黨領袖實質對談；民眾黨則強調，希望除了機密內容外，必須公開直播。

郭雅慧昨日說明，因內容高度機敏，此次國安情勢簡報採取全程閉門，在野政黨領袖入場後，會向其說明會議流程與會議須知，總統簡短開場，隨即進行會議。

郭雅慧強調，如賴總統執政周年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同事實基礎上，坦率真誠交換意見，盼獲兩黨正面回應，並促成朝野對話。

另外，總統昨日接見美聯邦眾院「國會台灣連線」訪問團時表示，將持續強化台美雙向投資及產業合作，期待解決台美雙重課稅法案可在今年順利完成立法；政府將優先編列特別預算，使今年國防預算達GDP 3%以上，希望台美能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係。