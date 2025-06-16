吳崢稱賴總統打破慣例分享資訊 陳智菡嗆把國安當秀場

賴清德總統邀請在野黨聽取國安情勢簡報，由於事涉機密將採全程閉門會議進行，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，立法院的秘密會議都有保密協定與規範，不知道總統府的規範與忠誠查核為何？總統府就是把國安當秀場，充滿人治卻毫無法治。

民進黨發言人吳崢晚間在臉書發文，賴總統邀請在野黨主席聽取國安專報，民眾黨主席黃國昌質疑議題限定國安，採用閉門進行充滿政治算計而非坦率溝通，其實外交、國防與國安是總統最重要的核心職權，打破慣例邀請在野黨主席參與國家機密專報、主動分享資訊，這是禮遇而非限制。

針對吳崢的言論，陳智菡稍早表示，「立法院內的秘密會議，對於參與的立委都有基本的保密協定與規範，不知道府方的規範與忠誠查核是什麼？」總統府大張旗鼓地分享國安資訊，完全沒有相應的管理與懲處機制，到底要如何保障資訊安全、避免潛在國安風險？又要如何確保會議參與人員守住國家利益與機密安全的底線？

陳智菡直言，對於總統府的會議安排，現在只能純理性看待，完全就是把國安當秀場，充滿人治卻毫無法治。