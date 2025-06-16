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賴總統與在野黨國安簡報全程與會 總統府揭四大主題

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報資料照片
賴清德總統。圖／聯合報資料照片

有關賴清德總統邀集在野黨領袖進行「重要國家安全情勢專案簡報會議」，總統府發言人郭雅慧16日表示，重要國安情勢專案簡報謹訂於6月18日（星期三）上午9時，於總統府大禮堂進行。會中將由國防部報告「中國軍事擴張與國軍應處」、外交部報告「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、陸委會報告「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、國安局報告「中國混合戰威脅與國際因應」。

郭雅慧指出，這是我國首度，由總統以三軍統帥身份，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

郭雅慧說明，由於內容涉及高度機密，因此，此次重要國家安全情勢專案簡報將採取全程閉門進行。在野政黨領袖於上午9時入場後，會向來賓說明會議流程與會議須知，賴總統簡短開場後，隨即進行會議。

郭雅慧表示，此次會議四報告案分別為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」。賴總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會。另外，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規劃綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。

郭雅慧強調，一如賴總統執政周年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見。盼重要國家安全情勢專案簡報會議能夠獲得兩黨正面回應，並促成朝野對話、加強政黨合作，在分歧中找到團結，攜手面對國家各項挑戰。

賴清德 賴政府

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