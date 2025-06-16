「多次強調不直播」民眾黨控吳崢誣指國安簡報公開直播 破壞朝野對話空間
賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安簡報，民眾黨發言人張彤今天表示，民眾黨主席黃國昌多次強調「涉及國安機密不直播」，民進黨發言人吳崢卻持續公開造謠、誣指民眾黨要求「公開直播國安簡報」，此番言論並無坦率交換意見之意，破壞朝野對話空間。
針對賴總統有意進行重要國安情勢簡報，民進黨今天發布新聞稿指出，民眾黨先是要求會議全程直播，後來又將議題操作為「國是會商」，面對國家當前危機與挑戰，只見國民黨願意釋出誠意，民眾黨卻以政黨利益為優先，進行政治操作圖謀其他算計。
張彤稍早透過文字回應，吳崢身為民進黨發言人無法精準掌握訊息，不扭曲就不會發言，到底要秀下限到什麼程度？民眾黨也要反問賴總統，吳崢的發言是代表總統府還是個人，「朝野仍在溝通『共商國是』的同時，此番言論是在破壞朝野和諧嗎？」
張彤說明，黃國昌已經多次強調「涉及國安機密不直播」，難道是中文理解能力有問題，講三次聽不懂要講三百次，吳崢未能精準掌握民眾黨的發言，持續透過扭曲在野黨的發言誤導社會大眾，想要在朝野之間製造一道裂痕，「試問總統府發言人現在是從郭雅慧換成吳崢嗎？」
張彤表示，根據總統府的規劃，總統講話本來就屬於公開流程，吳崢此番顛倒是非的言論，並無真誠坦率交換意見之意，恐怕又是一場政治算計，同時證明賴總統的幕僚作業，相較前總統蔡英文時期還要差勁，呼籲民進黨不要操弄兩面手法，進而破壞朝野對話空間。
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