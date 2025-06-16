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府邀在野國安簡報 綠：盼黃國昌「不設前提」

中央社／ 台北16日電

總統賴清德18日將邀國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌聽取國安簡報。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，國民黨中央已釋出正向回應，期盼黃國昌能夠如他所說的「不設前提」，履行在野黨領袖應當善盡的憲政職責。

賴總統在5月20日就職週年時拋出朝野共商國是議題，願向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。經總統府與國民黨、民眾黨討論後，預計18日上午9時進行，由國防部、兩岸、外交、國安局等4個單位進行簡報，結束後舉行綜合討論、意見交流。

吳思瑤上午在立法院輿情回應記者會時表示，賴總統的善意從頭到尾一直存在，且這個善意非常純粹，就是期盼藉由釋出國安的重大資訊，能讓在野各政黨體認到台灣的國安處境，進一步團結支持所有國安作為；而立法院當然要在修法和立法工作上做出回應，以及支持國防必要預算。

吳思瑤指出，目前看到國民黨已明確釋出正向回應，國民黨秘書長黃健庭代表國民黨對外表示，充分感受到總統府安排的用心，賴總統也會全程參與，盡可能不設前提共商國是；她期待這個正向、良性與善意的態度，能夠真的在18日國安專報後獲得更好結果。

至於民眾黨方面，吳思瑤表示，希望黃國昌能夠如他所言的「不設前提」，好好履行在野黨領袖應當善盡的憲政職責。賴總統用心良苦，展現善意也展現國家元首高度，盼與在野黨領袖一起團結守護台灣。

對於國民黨內有人懷疑總統府的作法是鴻門宴，是為了推動國安十法並為大罷免添柴火。吳思瑤說，視為鴻門宴的負面解讀，「這是國民黨的家務事」，站在執政黨立場，就是全力促成國安簡報並期待有正向結果；至於國民黨內的風風雨雨或分歧，恐怕是朱立倫要頭疼的議題。

賴清德 賴政府

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