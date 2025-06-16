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府邀在野國安簡報 黃國昌提3不解是否出席未鬆口

中央社／ 台北16日電

總統府規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報。民眾黨周榆修今天說明流程，前30分鐘總統講話將公開，後續國安專報、綜合座談採閉門。民眾黨主席黃國昌提出3個不解，認為形式像聽報告，盼有直接溝通機會，是否出席仍未鬆口。

總統賴清德日前指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，盼朝野政黨領袖共商國是。總統府秘書長潘孟安也分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，邀請在野黨18日出席。

黃國昌、周榆修上午在民眾黨中央舉行記者會。周瑜修表示，昨天下午3時許，潘孟安致電說明國安專報流程，賴總統18日上午9時接見在野黨，有30分鐘會公開，之後就閉門進行2小時國安專報，最後是綜合座談30分鐘。

周瑜修轉述，他詢問是否只有總統說話，潘孟安說「對」，比照五院院際協商模式，總統講完話就閉門，只有總統可以發言；至於綜合討論是否閉門，潘孟安也說「對」，閉門討論至綜合討論結束。

黃國昌對此流程安排指出，他有3個不解，第一，520賴總統跟全體民眾宣示，要邀在野黨領袖「坦率真誠交換意見、共商國是」，但潘孟安傳達的形式比較像是要去聽報告，「為什麼有這樣的轉變跟落差？」

黃國昌說，第二，在3小時流程安排裡，有2個小時限定在國安專報，性質採秘密、閉門會議，這他沒意見；綜合座談依總統府說法是扣合國安專報，即使僅有半小時也不適合公開，但回到問題本質，當初說要坦率真誠交換意見、共商國是，「怎麼只剩國安專報？」

黃國昌表示，賴總統似乎只願把議題限定在國安專報，但民眾黨主張針對國家重要議題，要能公開透明表達各政黨主要意見；然而，即使已多次澄清，但還是有人惡意操作，指他說國安專報要直播，國安會副秘書長也跳出來附和，希望之後不要再有這樣的事發生。

黃國昌指出，第三，賴總統跨出朝野對談重要一步，當然要有直接溝通機會，他樂於聆聽總統致詞，但朝野政黨領袖會面，民眾不就是期待能有直接溝通機會；且在會面前，他只接收到各種放話，若會面沒促成正向交流，是否只剩政治算計跟角力。

黃國昌表示，坦率真誠直接溝通，一直是民眾黨的主張，會用最開放心胸持續溝通，對民眾黨最重要工作，是要把人民心聲帶進總統府，讓賴總統聽見不同聲音。賴總統跟發起大罷免的曹興誠是坐下來、面對面溝通討論，但找在野黨主席卻是去聽總統講話、閉門簡報，讓他有點感慨。

黃國昌說，他所提出的困惑與不解，民眾黨願用最開放的態度持續溝通，也希望賴總統好好沉澱、思考。媒體追問，若總統府未回應是否有進一步動作，他表示，一向是開大門走大路，不會預設前提，會坦率真誠表達看法，讓賴總統知道他的困惑。

另外，黃健庭昨天指出，已與潘孟安通話進行會前會溝通。黃國昌表示，潘孟安跟國民黨說什麼，他不知道、也不會臆測，但如果開放談不同議題，半個小時要談什麼，且如果是不談國安、那為何又要閉門，「我真的不了解」。

賴清德 賴政府

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