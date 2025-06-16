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只為聽取國安專報？ 黃國昌盼能坦率交流

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對總統府邀請共商國是，民眾黨主席黃國昌16日雖未直接拒絕，但也提出許多質疑。（直播截圖）
針對總統府邀請共商國是，民眾黨主席黃國昌16日雖未直接拒絕，但也提出許多質疑。（直播截圖）

針對總統府邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌赴府參加國安簡報，黃國昌15日與秘書長周榆修16日親自召開記者會回應說，為何只剩國安專報，與為何沒有在野黨表態機會？但黃國昌並未直接表明拒絕出席。對此，民進黨希望黃國昌不要設前提，國民黨則要求能停止大罷免、恢復地方被砍補助款。

為何只交流國安？

周榆修先透露總統府秘書長潘孟安與他的交涉內容，包括總統賴清德會在9點接見在野黨領袖，在致詞完就進行2個小時的閉門國安簡報，後續的綜合討論也是閉門。黃國昌不滿說，賴清德在去年520時是說與在野黨「坦率真誠交換意見、共商國是」，但目前看來只像是聽取報告。

「我們沒有一定要國安專報直播！」黃國昌接著說，但既然要與在野黨坦率交流，為何只剩下國安專報？他質疑，人民現在關心的議題相當多，賴總統卻將主題限定在國安交流，符合國人期待的朝野真誠坦率交流嗎？另外，民眾也期待在野黨針對重要議題與總統府「直接」的交流，總統府應該開放心胸溝通。

抹紅卻又要講機密

黃國昌也不滿指出，民進黨從立院總召柯建銘說「民眾黨是中國附隨組織」，但黨團幹事長吳思瑤說「黃國昌向習近平宣誓效忠」，而今賴清德與大罷免領袖曹興誠是面對面座談，但對在野黨領袖卻只是簡報、還限制綜合討論時間與是否公開。一方面抹紅民眾黨，又要對民眾黨報告高度機敏的國安資訊，讓他相當錯亂。

不過，黃國昌最後仍強調，民眾黨願秉持最開放的態度、持續溝通，要讓台灣人民的心聲清楚轉達給賴總統。被媒體問到，潘孟安曾告訴國民黨，綜合討論階段可開放談不同議題時，黃國昌則請大家思考：若開放談不同議題，半個小時能談什麼？如果開放其他議題，那為什麼又要訂定國安報告？

綠盼國昌不設前提

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤16日在立法院接受聯訪時表示，賴總統善意從頭到尾一直存在，1個月前就曾拋出希望跟在野領袖進行國安簡報，就是期待藉由釋出國安重大資訊，讓在野政黨體認到台灣國安處境。她說，希望黃國昌能如同先前說的「不設前提」，好好履行在野黨應善盡的憲政職責。

國民黨則由不分區立委葛如鈞緊急召開記者會，呼籲民進黨不要再玩「人前手牽手、背後下毒手」的把戲。他也指出，賴清德近日遭爆與大罷免領袖面對面座談，根本是「一手鬥爭、一手和解」，他呼籲賴清德要停止惡鬥在野、停止惡罷、立刻撥款一般性補助款，一改國民黨祕書長黃健庭日作較溫和的說法，態度轉趨強硬。

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賴清德 賴政府

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