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影／賴總統邀在野黨主席聽國安簡報 藍委呼籲拿出誠意

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞今天舉行記者會，呼籲賴總統邀集朝野領袖對話，就應該拿出誠意。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委葛如鈞今天舉行記者會，呼籲賴總統邀集朝野領袖對話，就應該拿出誠意。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統邀請在野黨主席出席國安簡報，國民黨立委葛如鈞今天舉行記者會表示，如果希望朝野和解就要拿出誠意，同時抨擊賴總統不應「人前手牽手、背後下毒手」，應該停止惡罷、停止惡鬥、立刻對地方政府撥發一般性補助款。

葛如鈞表示，希望民進黨改變過去分裂社會、分裂族群的作法，像是把90%的漢人歸納為其餘人口，搞意識形態的改路名作法，同時應該正視國民黨的訴求，例如國民黨中央所提出的幕僚會前會、朝野領袖實質對談等，除了重要的國安議題外，還有非常多的議題，例如經濟發展、能源安全、AI自主發展的基本法草案等，都是包含在國安議題內，雖然不清楚賴清德周三邀請在野黨領袖國安簡報，是釋出善意或帶有惡意，但是對著眼短期個人利益、政黨利益與撕裂族群利益的，國民黨絕對不同意。

賴清德 賴政府

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