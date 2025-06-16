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邀在野領袖見面又跟曹興誠討論罷免 藍籲賴勿玩兩面手法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞今舉行記者會表示，作為理性負責的百年政黨，願以開放的態度面對，呼籲賴總統不要再玩弄「人前手牽手，背後下毒手」的兩面手法。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立委葛如鈞今舉行記者會表示，作為理性負責的百年政黨，願以開放的態度面對，呼籲賴總統不要再玩弄「人前手牽手，背後下毒手」的兩面手法。圖／國民黨立院黨團提供

賴清德總統周三擬邀在野黨主席聽取國安情勢簡報，國民黨盼賴全程參與、討論議題不限國安等訴求，獲總統府正面回覆。國民黨立院黨團今舉行記者會表示，作為理性負責的百年政黨，願以開放的態度面對，呼籲賴總統不要再玩弄「人前手牽手，背後下毒手」的兩面手法。

國民黨立委葛如鈞指出，政府非常需要集中火力處理各項民生問題，現在以伊衝突，接下來又有可能會推升油價，能源價格飆漲，能源又會面臨到挑戰，這是最需要團結一致對外的時候，賴總統還要沉醉於玩弄兩面手法嗎？

葛如鈞表示，賴總統要團結和解，暗地裡仍在推動大罷免，幾天前還在跟罷團領銜人曹興誠開會討論罷免事宜，還以為大家都不知道，這種兩面手法只會讓民眾對民進黨執政更加反感。

葛如鈞說，賴清德如真想坐下來好好談，應該立即將行政院違法剋扣的一般性補助款還給地方政府，但顯然民進黨目前沒有要這樣做。今天正是地方政府對一般性的補助款能採取法律行動的最後期限，賴總統如果真的有誠意要來共商國是，應該樂見行政院中午可以有所表示。

葛如鈞說，不確定這次賴總統的邀請，是帶著善意還是充滿政治算計的惡意，作為理性負責的百年政黨，他們願以開放態度來面對，如果只是著眼於短期的個人利益，政黨利益、分裂族群、撕裂社會的利益，國民黨絕對不同意。

至於朱立倫是否會出席，葛如鈞說，朱立倫過去一直明確表達國民黨是負責任的政黨，該怎麼做對國家安全發展最好，相信他會做出最好的決定。民眾也盼望在民主制度下的賴總統，各種行動應該出自於善意，這些心機、惡意的想法，千萬不要對付自己的同胞。

賴清德 賴政府

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