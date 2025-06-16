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賴總統邀國安情勢會議 黃國昌 : 只是要我們聽報告？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統規畫周三邀請在野黨主席聽取國安簡報。國民黨正向看待，民眾黨則有不滿。民眾黨主席黃國昌（右）與秘書長周榆修上午在中央黨部召開記者會，說明府方聯繫過程及民眾黨態度，主席黃國昌並提出三項質疑。記者林俊良／攝影
賴清德總統規畫周三邀請在野黨主席聽取國安簡報。國民黨正向看待，民眾黨則有不滿。民眾黨主席黃國昌（右）與秘書長周榆修上午在中央黨部召開記者會，說明府方聯繫過程及民眾黨態度，主席黃國昌並提出三項質疑。記者林俊良／攝影

有關賴清德總統邀請在野黨聽取國安情勢簡報，民眾黨主席黃國昌今天表示，總統府秘書長潘孟安昨天致電民眾黨秘書長周榆修，「感覺比較像是要我們去聽總統報告」，而所謂的真誠坦率共商國事，怎麼只剩下不公開的國安專報，民眾黨願意用最開放的態度持續溝通。

賴總統規劃本周邀請在野黨主席聽取國安情勢簡報，潘孟安昨天接連致電周榆修、國民黨秘書長黃健庭說明流程。民眾黨上午舉行記者會，周榆修還原兩人對話內容，包括賴總統親自接見在野黨主席，隨後比照院際協商模式進行，從國安簡報到綜合討論皆為閉門會議。

黃國昌表示，聽完潘孟安的說明，自己心中充滿困惑，賴總統在就職周年向全體國人宣示，有意邀請在野黨領袖坦率真誠交換意見、共商國是，然而現在比較像是「邀請我們去聽報告」，即使國安專報及綜合座談皆採取閉門會議，不過台灣面臨的問題、人民關心的重大議題非常多，賴總統似乎只願意把議題限定在國安專報。

黃國昌也說，既然是朝野政黨領袖會談，當然要有直接溝通的機會，現在看起來卻只有總統致詞，民眾黨願意用最開放的心胸持續溝通，目的就是把人民的心聲帶進總統府，希望讓賴總統聽見更多不同的聲音。

黃國昌指出，民進黨極盡抹紅之能事，從上到下抹黑民眾黨，完全沒有任何事實基礎，民進黨立委柯建銘聲稱民眾黨是中國附隨組織，民進黨立委吳思瑤宣稱黃國昌向中國國家主席習近平宣誓效忠，內政部長劉世芳更說民眾黨吃台灣米做中國魂，「一方面手指著民眾黨，另一方面又要做國安專報，到底那一個才是民進黨？」

黃國昌強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，除了實現前主席柯文哲競選期間開出的政見，同時也在幫民進黨承諾過去跳票的政見，走對的路做對的事，對於民眾黨提出的幾點困惑與不解，希望賴總統能夠再好好思考沉澱，「我們願意用最開放的態度持續溝通。」

媒體詢問，民眾黨的最終態度為何，是否還會提出其他條件，黃國昌聽聞後則說，民眾黨已經說明得很清楚，就是會用最開放的態度持續溝通。

周榆修表示，對比去年前總統蔡英文與柯文哲會面，光是幕僚作業就超過一個月時間，當時觸及的議題還包括勞保年金改革、提升國防預算、社會安全網及政黨溝通平台，「會談可以更好更全面、更貼近民眾的希望。」

賴清德 賴政府

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