聽新聞
0:00 / 0:00
國安簡報 總統將全程參加 討論議題將不限國安
賴清德總統規畫周三邀請在野黨主席到總統府聽取國安情勢簡報，國民黨秘書長黃健庭昨天證實，已與總統府秘書長潘孟安通話進行會前會溝通，在賴總統全程參與國安簡報、討論議題不限於國安等訴求獲得正面回覆，黨主席朱立倫對此表達正面立場。
總統府發言人郭雅慧昨對此僅回應，賴總統責請潘孟安持續溝通協調。
根據府方規畫，國安簡報於十八日上午九時在總統府登場，潘孟安將親自迎接，並由國防、兩岸、外交、國安局等四機構進行國安簡報，結束後再綜合討論，預計十二時結束。
潘孟安與黃健庭昨天下午通話，溝通國安簡報相關事宜。黃健庭受訪表示，雙方幕僚溝通時，國民黨的訴求都有清楚提出，並獲得府方正面回覆。府方告訴他們，有注意到朱立倫公開講話，原則上總統會全程參加；同時簡報結束後，會有綜合討論的時段，各方關心的議題都可以在這時候提出來討論。
對於傳出四機構將對在野黨進行國安簡報，民眾黨主席黃國昌昨天質疑，身為受邀人都無從得知細節，府方竟然透過綠色媒體放話，如此草率的方式，他感到驚訝也無法理解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言