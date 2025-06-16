國安簡報 總統將全程參加 討論議題將不限國安

賴清德總統規畫周三邀請在野黨主席到總統府聽取國安情勢簡報，國民黨秘書長黃健庭昨天證實，已與總統府秘書長潘孟安通話進行會前會溝通，在賴總統全程參與國安簡報、討論議題不限於國安等訴求獲得正面回覆，黨主席朱立倫對此表達正面立場。

總統府發言人郭雅慧昨對此僅回應，賴總統責請潘孟安持續溝通協調。

根據府方規畫，國安簡報於十八日上午九時在總統府登場，潘孟安將親自迎接，並由國防、兩岸、外交、國安局等四機構進行國安簡報，結束後再綜合討論，預計十二時結束。

潘孟安與黃健庭昨天下午通話，溝通國安簡報相關事宜。黃健庭受訪表示，雙方幕僚溝通時，國民黨的訴求都有清楚提出，並獲得府方正面回覆。府方告訴他們，有注意到朱立倫公開講話，原則上總統會全程參加；同時簡報結束後，會有綜合討論的時段，各方關心的議題都可以在這時候提出來討論。

對於傳出四機構將對在野黨進行國安簡報，民眾黨主席黃國昌昨天質疑，身為受邀人都無從得知細節，府方竟然透過綠色媒體放話，如此草率的方式，他感到驚訝也無法理解。