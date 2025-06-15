國安簡報幕僚熱線有進展 國民黨：訴求獲府方正面回覆

賴清德總統規畫18日邀請在野黨主席到總統府聽取國安情勢簡報，國民黨秘書長黃健庭今天受訪時證實，今天已與總統府秘書長潘孟安通話進行會前會溝通，在賴總統全程參與國安簡報、討論議題不限於國安等訴求獲得正面回覆，黨主席朱立倫對此也表達正面立場。

潘孟安與黃健庭今天下午通話溝通國安簡報相關事宜，黃健庭表示，雙方幕僚溝通時，國民黨的訴求都有清楚提出，相關訴求獲得府方正面回覆。府方告訴他們，有注意到朱立倫公開講話，原則上總統會全程參加；同時，簡報結束後，會有綜合討論的時段，各方關心的議題都可以在這時候提出來討論。

黃健庭表示，如果經過溝通，彼此提出的訴求都可以都得到答覆，就能讓18日的會面順利進行，朱立倫也一直是正面看待此事。

對於賴總統將邀在野黨赴府聽取國安簡報，朱立倫昨天強調，最重要是面對問題、解決問題、朝野對話，「不是總統來訓話」，也希望能共同創造一個大家能夠解決問題，朝野共同為台灣打拼的氣氛。這個過程當中，不要有任何政治的陰謀，也不要有政治算計，共同為台灣解決當前面對的所有困境。