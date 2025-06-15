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學者：賴共商國是釋善意 應先聚焦討論範圍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對總統賴清德邀請在野領袖共商國是，學者認為賴總統有展現善意，但目前看來會談的前置工作仍相當缺乏，因此建議延期。（中央社）
針對總統賴清德邀請在野領袖共商國是，學者認為賴總統有展現善意，但目前看來會談的前置工作仍相當缺乏，因此建議延期。（中央社）

針對總統賴清德邀請藍白兩黨共商國是，學者陳俐甫受訪時強調，賴為了推動施政而釋出善意值得肯定，但擔心在野會洩密；學者曲兆祥受訪時指出，開會前應召開幕僚工作會議，討論議題、如何公開兼顧機密等。他認為以目前狀況來說，18日可能太倉促，建議可考慮延期，「求快不如求周延」。

總統府秘書長潘孟安12日致電國民黨祕書長黃健庭與民眾黨秘書長周榆修，表示總統賴清德希望在18日早上9點邀請兩黨主席朱立倫、黃國昌共商國是。對於是否參加，黃國昌表示尚未接到具體規劃；黃健庭則說，國安不只是國防，還牽涉到經貿、科技、能源、社會安全等重要議題，希望議題範圍更廣，讓朝野政黨領袖真的有好好溝通的機會。

學者擔心洩密問題

對此，台灣教授協會會長陳俐甫受訪時表示，他沒有很支持國安簡報，因擔心在野黨恐有洩密疑慮，立法院在審查法案時，針對機密法案也要寫切結書，但都會出現洩密的問題了，若在共商國是完也出現類似問題，要由告知機密的單位負責，還是洩密的在野黨？但他認為，賴總統這樣作，也是展現一定的善意。

陳俐甫分析說，賴清德想要追求施政，但國會朝小野大下，若要通過法案一定要國會的配合，可如今在政治對峙下，賴的施政已經卡了1年多，且包括軍購、公務體系運作與國安法制問題也有溝通的必要，因此希望能與在野黨對話。他強調，這其中還有另一層意義：如果府方該講的都講了，例如美方態度等，藍白還不理性的反對，就要自行承擔政治後果。

協商細節缺乏討論

「說國安簡報是『聽訓』，就是不想要化解朝野僵局！」陳俐甫提醒說，若是民進黨主席賴清德邀請兩黨到民進黨黨部談，由於是政黨競爭，當然可以做政治操作，但如今是到總統府，攸關國家發展的話，各方就不應該政治操作，他批評說，現在很多操作的可能就是配合中共，「因為中共最不希望朝野的僵局能化解。」

師大政研所教授曲兆祥受訪時則說，國民黨希望在共商國是中討論很多議題，民眾黨則希望機密以外直播，但小到公司、大到國際談判，這類的會談或協商都應該有會前的幕僚工作小組，研擬當天要聚焦的主題、會談形式，包括是否直播、若要直播哪些環節不能公開等，例如國民黨一定會想談大罷免，民眾黨可能就很關注司法改革。

延期並召開工作會議

「但目前看來各方似乎都缺乏相關共識與討論！」曲兆祥指出，總統府可能會希望談國安、關稅等議題下，各方應該先召開幕僚會議，甚至一次可能還無法開完，要很多次下，如今總統府規劃18日要共商國是，似乎頗為倉促，若整場會談急匆匆地舉行，就容易出現「聽訓」的狀況，就無法達成召集會談的目的。

因此，曲兆祥建議此次會談最好延期到1個月以後，而這段時間總統府、國民黨與民眾黨應積極召開幕僚工作會議，討論會談的範圍、形式等細節，等確定好後再敲定時間進行會談，共商國是才有機會發揮更多功效。

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賴清德 賴政府

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