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傳賴總統指示4機構進行國安簡報 黃國昌驚訝完全不知情

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統邀在野黨共商國是。本報資料照片
賴清德總統邀在野黨共商國是。本報資料照片

賴清德總統先前邀請在野黨共商國是，傳出總統府規劃由國防部等4機構進行國安簡報，屆時總統府秘書長潘孟安也將親自迎接。民眾黨主席黃國昌今天質疑，身為受邀人都無從得知細節，府方竟然透過綠色媒體放話，難道這就是該有的態度跟作為，自己感到驚訝也無法理解。

自由時報報導，賴總統規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，目前由潘孟安銜命與藍白兩黨聯繫溝通，並且指示國防、兩岸、外交、國安局等4機構進行國安簡報，結束後再進行綜合討論，而為表達對在野黨領袖的尊重，潘孟安也將親自迎接兩黨領袖。

民眾黨國家治理學院上午舉辦「台灣怎麼脫離交通地獄？」主題講座，黃國昌會前受訪時表示，身為受邀人都無從得知細節，自由時報就能掌握府方規劃，難道這就是總統府應有的態度跟作為，賴總統要跟在野黨領袖見面，竟然是透過如此草率的方式，透過特定綠色媒體放話，「這樣子對嗎？我非常驚訝，真的完全沒有辦法理解。」

面對媒體追問，是否考慮參加國安情勢簡報，黃國昌則說，自己尚未接到任何具體規劃，因此不願意隨著特定媒體起舞。

賴清德 賴政府

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