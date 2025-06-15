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國安簡報藍提2要求 球丟回總統府

聯合報／ 記者林佳彣葉德正江婉儀蔡晉宇周佑政張曼蘋／連線報導
賴清德總統邀在野黨主席十八日聽取國安簡報，國民黨提出先進行幕僚會前會及必須是朝野政黨領袖實質對談等兩項要求。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統邀在野黨主席十八日聽取國安簡報，國民黨提出先進行幕僚會前會及必須是朝野政黨領袖實質對談等兩項要求。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統邀在野黨主席十八日聽取國安簡報，國民黨秘書長黃健庭前天回覆府秘書長潘孟安，提出先進行幕僚會前會及必須是朝野政黨領袖實質對談等兩項要求；民眾黨主席黃國昌則堅持，為了避免民進黨斷章取義，在刪除機密的部分外，一定要「公開直播」。

面對在野黨將球丟回總統府，總統府昨天沒有進一步說明。

國民黨主席朱立倫表示，惡罷只是造成台灣的分裂對立和傷害，希望賴總統言行如一，盼能在國安簡報時共同面對、解決問題，創造朝野共同為台灣打拚的氣氛，「過程中不要有任何政治陰謀、政治算計。」

黃健庭證實，前天已回覆潘孟安，就周三會議能夠先進行幕僚會前會，針對當天議題、流程來討論，也明確表達不希望只是單向聽簡報，而是朝野政黨領袖實質對談。至於賴總統是否同意面對面溝通？黃健庭表示，這部分還不是非常明確，還需要確認。

談論議題方面，黃健庭認為，國安不只是國防，還牽涉到經貿、科技、能源、社會安全等重要國安議題，希望議題範圍更廣，讓朝野政黨領袖真的有好好溝通的機會。

是否開放直播？他說「我們有表達，但是也理解很多國安議題是比較機密性，不見得適合公開直播。」據了解，國民黨與總統府進行溝通時，總統府確實有表達直播並不適合。

黃健庭表示，國民黨很願意正面看待這事情，這也是為什麼需要幕僚先進行議題、流程的磋商。即便時間緊迫，只要為國家好，作為中華民國忠誠、負責任的在野黨，還是願意就重要國安議題共商國是。

「為避免民進黨斷章取義，一定要公開直播。」黃國昌說，對談內容涉及國安機密部分該保密就保密，民進黨到底是真心要坦率交換意見共商國是，還是在過程進行另一波認知作戰抹黑在野黨，就可見真章。

黃國昌說，希望賴總統以台灣為念、以蒼生為念，十八日程序怎麼進行、主題有哪些，目前還沒接到進一步通知，還是本於最大誠意、善意，靜候總統府進一步安排。

針對國民黨已回電總統府及府方表達對直播的看法。民眾黨發言人吳怡萱昨天表示，目前為止民眾黨未再與府方有聯繫。至於直播的部分，還是希望機密以外的內容要直播。

至於朝野會面前，罷團與賴清德會面，民進黨昨天並未否認，僅表示，民進黨始終與公民同行，做罷團最堅實的戰友，細部合作項目都持續在盤點規畫中。中廣前董事長長趙少康質疑，賴清德一手擺笑臉，背後卻在捅刀，這有誠意嗎？

黃國昌 黃健庭 賴清德 潘孟安 國安

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