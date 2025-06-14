「賴清德人前手牽手、人後下毒手」 徐巧芯：很卑劣

賴清德總統被爆和反共護台志工聯盟創辦人曹興誠等人開會討論大罷免，國民黨立委徐巧芯今說，賴清德前腳才說要邀在野黨共商國是，後腳就找曹興誠、民進黨立委沈伯洋談大罷免，「人前手牽手、人後下毒手的總統，不覺得很卑劣嗎？」

國民黨啟動反惡罷，各地遭罷免藍委紛紛辦宣講，徐巧芯今宣講時說，國民黨在立院不是多數，國民黨加民眾黨才是多數，很多政策在野黨要不斷溝通，例如軍公教的年金改革如果要停砍，國民黨被罷免掉，是絕對不可能停砍的。

徐巧芯說，有些法案出了委員會，還未完全推過，但是軍公教警消海巡的年金、退休金只要國民黨立委被罷免，完全會翻盤，也會看到怪象，在野黨花了一年推這麼多好的法律案，若罷免成功，民進黨是多數就全部收回去。

「四年執政將有兩年都在亂、都在鬥。」徐巧芯說， 賴清德前腳才說要邀在野黨共商國是，後腳就找曹興誠、沈伯洋談大罷免，如果要真的共商國是，是否要率先出來說「我們要停止惡鬥」，大家才有基礎團結、共商國是，例如一起努力面對川普的關稅戰，而不是一邊叫大家要團結、要通過預算，一邊跟曹興誠討論怎罷免。

徐巧芯說，這就是賴清德做的事，很多人說賴清德沒做事，「有，就是鬥，一整年都在鬥，接下來還要繼續鬥，但台灣是否不要在這麼對立，繼續分化了？」