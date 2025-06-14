賴清德邀國安簡報 黃國昌盼賴以台灣為念：放下算計、靜候安排

總統府秘書長潘孟安致電國民黨、民眾黨，賴清德總統預計18日向在野黨主席國安簡報。民眾黨主席黃國昌今天表示，盼朝野領袖能夠坦率真誠交換意見，為避免斷章取義，扣除機密應公開直播，台灣目前所面對的重要問題真的太多，拜託賴總統放下政治算計，坦率面對人民關切重要議題，但目前相關流程、主題不明，靜候總統府安排。

黃國昌今天出席板橋送菜活動指出，他對國安簡報立場，一樣是開大門、走大路，賴清德總統說希望朝野政黨領袖能夠坦率、真誠交換意見，他第一時間表達支持，希望針對台灣面臨國內外嚴峻情勢，及人民關心議題，好好坐下來交換意見。

黃國昌說，對談內容涉及國安機密部分該保密就保密，但為避免民進黨斷章取義，一定要公開直播，畢竟國安會副祕書長徐斯儉都出來配合綠媒公開造謠，民進黨到底是真心要坦率交換意見共商國是，還是在過程進行另一波認知作戰抹黑在野黨。

他強調，他一本初衷誠懇呼籲賴清德總統，台灣目前面對的重要問題真的太多了，拜託賴總統放下政治算計，坦率面對人民關切的重要議題，讓全國的人民看一看三大黨主席，針對人民關切議題好好坐下來，公開、坦率跟人民報告。

黃國昌也提到，他今天站在這邊揮汗如雨，高雄比這邊更熱，但高雄過去一個月停電、跳電幾次，高雄鄉親都快要爆炸，但到目前為止聽到的都是台電推託、卸責，具體解決方法是什麼，台灣能源政策是什麼，是全體台灣人民共同關切的議題。

黃國昌說，希望賴總統以台灣為念、以蒼生為念，6月18日程序怎麼進行、主題有哪些，目前為止還沒接到進一步通知，我們還是本於最大誠意、善意，靜候總統府進一步安排。