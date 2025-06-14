國安簡報 朱立倫「不該是總統訓話」 黃國昌「訊息混亂不明」

總統府秘書長潘孟安致電國民黨、民眾黨，預計十八日向在野黨主席國安簡報。國民黨主席朱立倫昨表示，這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、共商國是，希望大家展開誠意，開大門走大路，不要預設立場和政治謀略。民眾黨主席黃國昌說，賴清德是否參加、具體流程，目前處在非常混亂與不明資訊中。

朱立倫昨參加「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道一一四五周年」三獻大典受訪表示，對於所有國家安全議題，朝野都責無旁貸，國民黨一再希望朝野能夠透過對話解決問題，是這次最重要的要求，讓大家能夠看到共同為國家努力的誠意。

朱立倫說，他已多次強調，國家安全包含國防、經濟、能源、科技、社會安全等多項議題，希望大家展開誠意，真正讓台灣面對問題、解決問題，一起對話，朝野都應該全力以赴，為台灣好，為中華民國好。

黃國昌說，賴清德五二○拋出盼邀請在野黨領袖真誠坦率交換意見、共商國是時，民眾黨第一時間就給非常積極正面回應，希望在沒預設立場基礎上，坦率真誠地交換意見。

在野黨質疑作業倉促，民進黨團幹事長吳思瑤說，總統釋出國安簡報訊息，已超過一個月時間，相信在野黨領袖心中都有這樣的預期跟準備，國安單位規畫緊鑼密鼓，完全沒有倉促急就章，希望在野黨善盡忠誠憲政義務，希望台灣真的能有忠誠的在野黨，「總統釋出善意遞橄欖枝，在野黨不要連橄欖樹都砍掉」。