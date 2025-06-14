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冷眼集／一手邀在野、一手大罷免 賴政府全是政治算計

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

民進黨與大罷免的距離到底有多近，聲稱「只是站在第二線協助」的說法又有幾分真，一直是外界檢視重點。賴清德總統邀在野黨領袖聽取國安簡報、共商國是的同時，卻夜會大罷免「推手」曹興誠，自證民進黨與大罷免是手心手背、互為表裡，也揭穿了賴政府並無心朝野和解，到頭來全是政治算計、兩手策略。

賴總統早在去年一月當選後就曾表示，面對新國會結構，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，他身為總統領導國家，很樂意跟在野黨領袖見面共商國是。

但賴政府執政逾一年，朝野領袖溝通對話始終未果，取而代之是無止境的對立，政局動盪對民進黨更非益事。

而朝野衝突永無寧日，根本原因就在於，賴清德始終一手邀在野、一手大罷免，並無拿出誠意與在野黨坐下來談。

民進黨也深知，以總統的高度，要與大罷免保持一定距離；日前民進黨台北市議員洪健益爆料，賴總統常和罷團開會，隨即就被民進黨發言人吳崢駁斥，並非事實。目的正是要營造賴清德的中立形象，民進黨並沒有主導罷免。

不料，紙終究包不住火，賴清德和罷免團體開會的消息還是走漏，與曹興誠一起向賴清德「簡報」大罷免的沈伯洋也證實此事。現在，連賴總統都親上大罷免火線聽取報告，民進黨之後大可「不用再演了」，不必再扭捏作態，佯稱只是「協助角色」。

賴總統邀集朝野領袖會談，是著眼於台灣當前有內憂外患。要解決兩岸問題、關稅新政等外患，或許無法全操之在己，但要終止國內不團結的內憂，讓台灣社會繼續向前走，立法院繼續恢復正常運作，是執政黨能馬上做到的，是否停止大罷免，全在賴總統一念之間。

賴清德 賴政府

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