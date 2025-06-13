沈伯洋證賴清德會曹興誠 林沛祥：助攻大罷免

賴清德總統甫透過總統府秘書長潘孟安，邀請在野領袖進行國安簡報，在野解讀為共商國是。民進黨立委沈伯洋今證實，賴總統昨和罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠會面。國民黨立委林沛祥說，這次賴總統找在野國是協商，目的是「假裝談判」，談給美國跟國人看。

對於賴清德一方面拋出朝野和解，另一方面繼續與罷團領袖會面，林沛祥表示，賴清德沒有誠意。他認為這次賴總統找在野國是協商，目的是「假裝談判」，談給美國跟國人看，「不是賴清德不想做事，不是民進黨不想做事，都是藍白惹的禍。」表面上坐下來聊聊，實質上還是助攻大罷免，不會因為希望朝野和諧而停止大罷免，典型的「人前手牽手，背後下毒手」，所有人都看得出來。

林沛祥也認為，沈伯洋、曹興誠對賴清德最大的利用價值，就是想辦法幫忙肅清政敵。這次所謂的國是商談，其實沒什麼意思。