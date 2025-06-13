快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

吳思瑤要在野黨忠誠 陳智菡反轟：充滿封建保守思想

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，他們忠誠與效忠的對象是中華民國，吳思瑤還充滿封建保守思想，想必民進黨很多人也不懂忠誠義務、才會府院黨滿共諜。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，他們忠誠與效忠的對象是中華民國，吳思瑤還充滿封建保守思想，想必民進黨很多人也不懂忠誠義務、才會府院黨滿共諜。圖／聯合報系資料照片

總統府邀約在野領袖下周三上午聽取國安簡報，民進黨團幹事長吳思瑤今要在野黨善盡忠誠義務。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，他們忠誠與效忠的對象是中華民國，吳思瑤還充滿封建保守思想，想必民進黨很多人也不懂忠誠義務、才會府院黨滿共諜。

陳智菡表示，總統府昨拋出邀請在野領袖共商國是、聽取國安簡報，但府方傳遞的訊息混亂，為求更直接有效的交流，也希望能先了解要相商的議題，坦率誠懇地交換意見，「畢竟總統日理萬機，會議一定要有效率。」

陳智菡指出，民眾黨主席黃國昌才剛受訪說完本黨的考量，吳思瑤馬上開始酸言酸語說「總統願意分享國安資訊，是希望在野黨領袖能夠『善盡忠誠義務』，『成為忠誠的在野黨』。」此言差矣，任何中華民國國民對國家忠誠本就是國民義務，根本不需要設任何條件、不須總統恩賜資訊就必須做到。

陳智菡說，他們忠誠與效忠的對象是中華民國，吳思瑤不懂、還充滿封建保守思想，吳的白話文應該是「蒙總統恩召，在野黨還不敢叩首謝恩」，不只吳不懂什麼叫對國家忠誠，想必民進黨很多人也不懂忠誠義務、才會府院黨滿共諜。

針對吳思瑤說，中國滲透如此嚴重，所以總統府要做國安專報，讓賴17條可以順利推動，希望在野黨不要再擋國安法。陳智菡表示，吳思瑤又在造謠了，到底是誰擋國安法？民進黨的提案都已經送到委員會，民進黨召委趕快排案就可以審，不要整天演戲打假球，「話說，賴總統3月不是開了記者會說要推動賴17條，要恢復軍審法？法案在哪裡？該不會是國防部還在擋？」

賴清德 賴政府

延伸閱讀

在野批國安簡報太趕 吳思瑤：無倉促 賴總統用心良苦

賴清德邀國安簡報 吳思瑤：盼有忠誠在野黨 別砍了橄欖樹

指廢監院不是政治操作 吳思瑤：如在野願跟進 就一起真心推

民眾黨提立院最長延會 吳思瑤：黃國昌替藍委撐保護傘？

相關新聞

大罷免生死戰前賴清德邀國安簡報 藍營三部曲策略迎戰

中選會6月20日將公布藍委大罷免成案及最後投票時間，國民黨主席朱立倫下令全黨進入戰鬥狀態，擬定最後反罷三部曲策略；另一方面，總統府6月12日突然告知，賴清德總統訂18日邀在野黨主席聽取國安情勢簡報。國民黨內表示，罷免生死戰在即，賴清德還是玩「神鬼之術」，國民黨除了迎戰，以勝敗論英雄，已經沒有別的退路或避戰的選擇。

影／朱立倫：朝野對話盼展開誠意解決問題

台北市長蔣萬安及國民黨主席朱立倫上午先後參加指南宮慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典，蔣萬安並未受訪。面對即將舉行...

吳思瑤要在野黨忠誠 陳智菡反轟：充滿封建保守思想

總統府邀約在野領袖下周三上午聽取國安簡報，民進黨團幹事長吳思瑤今要在野黨善盡忠誠義務。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，他們...

府邀「共商國是」沒賴清德？ 黃國昌：資訊不明 非常混亂

賴清德總統訂於18日邀在野領袖共商國是。民眾黨主席黃國昌今表示，目前得到的資訊非常混亂，昨晚府方似乎說沒這件事，只是要國...

在野批國安簡報太趕 吳思瑤：無倉促 賴總統用心良苦

賴清德總統規畫向在野黨國安簡報，但傳出在野黨不滿時間過於匆促。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，相關訊息已經釋出一段時間，...

賴清德邀國安簡報 吳思瑤：盼有忠誠在野黨 別砍了橄欖樹

民眾黨及國民黨昨接獲總統府秘書長潘孟安來電，告知賴清德總統訂於18日上午9時「共商國是」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。