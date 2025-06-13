吳思瑤要在野黨忠誠 陳智菡反轟：充滿封建保守思想

總統府邀約在野領袖下周三上午聽取國安簡報，民進黨團幹事長吳思瑤今要在野黨善盡忠誠義務。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，他們忠誠與效忠的對象是中華民國，吳思瑤還充滿封建保守思想，想必民進黨很多人也不懂忠誠義務、才會府院黨滿共諜。

陳智菡表示，總統府昨拋出邀請在野領袖共商國是、聽取國安簡報，但府方傳遞的訊息混亂，為求更直接有效的交流，也希望能先了解要相商的議題，坦率誠懇地交換意見，「畢竟總統日理萬機，會議一定要有效率。」

陳智菡指出，民眾黨主席黃國昌才剛受訪說完本黨的考量，吳思瑤馬上開始酸言酸語說「總統願意分享國安資訊，是希望在野黨領袖能夠『善盡忠誠義務』，『成為忠誠的在野黨』。」此言差矣，任何中華民國國民對國家忠誠本就是國民義務，根本不需要設任何條件、不須總統恩賜資訊就必須做到。

陳智菡說，他們忠誠與效忠的對象是中華民國，吳思瑤不懂、還充滿封建保守思想，吳的白話文應該是「蒙總統恩召，在野黨還不敢叩首謝恩」，不只吳不懂什麼叫對國家忠誠，想必民進黨很多人也不懂忠誠義務、才會府院黨滿共諜。

針對吳思瑤說，中國滲透如此嚴重，所以總統府要做國安專報，讓賴17條可以順利推動，希望在野黨不要再擋國安法。陳智菡表示，吳思瑤又在造謠了，到底是誰擋國安法？民進黨的提案都已經送到委員會，民進黨召委趕快排案就可以審，不要整天演戲打假球，「話說，賴總統3月不是開了記者會說要推動賴17條，要恢復軍審法？法案在哪裡？該不會是國防部還在擋？」