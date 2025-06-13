府邀「共商國是」沒賴清德？ 黃國昌：資訊不明 非常混亂

賴清德總統訂於18日邀在野領袖共商國是。民眾黨主席黃國昌今表示，目前得到的資訊非常混亂，昨晚府方似乎說沒這件事，只是要國安情勢報告，至於會談什麼議題、賴清德是否參加、具體流程，「目前為止，我們處在非常混亂、不明資訊當中。」

民眾黨團今上午在立法院議場前開「要修憲廢監察院，民進黨別再騙」記者會，對於國安簡報一事，黃國昌表示，昨天周榆修接到潘孟安來電，希望6月18日邀約到總統府，只不過目前得到資訊非常混亂、不透明。

黃國昌指出，賴清德520拋出希望邀請在野黨領袖真誠坦率交換意見、共商國是時，民眾黨第一時間就給非常積極正面回應，希望在沒任何前提框架、沒預設立場基礎上，坦率真誠地針對台灣目前國內外所面臨的重大挑戰及人民關切重要議題來坦率交換意見、共商國是，至於是否會針對國內外、人民關心的重大議題來坦率交換意見、共商國是，並不是非常清楚，昨晚似乎總統府發言人說好像沒這件事，只是要做國安情勢報告。

黃國昌說，至於會不會談其他議題、賴清德會不會參加、具體流程到底是什麼，到目前為止，他們處在非常混亂、不明資訊當中，希望賴清德既然做出這樣邀請，應該要體察民意，針對目前台灣人民關心的重大議題來坦率交換意見、共商國是，這才是人民期待看到的。

黃國昌坦言，其他在政治面的揣測，民眾黨不願意預設任何立場，也不願在這時候就進行所謂政治攻防，因為針對這件事，他在520公開回應媒體提問時，已經說得非常清楚，過程中主張公開透明、全程直播，牽涉國安機敏資訊，當然不宜公開，但民進黨一路操作到日前，竟然還是國安會副秘書長出來說，「這種國安資訊怎麼可以直播？」民進黨政府說要打擊假訊息，結果從頭到尾操作假訊息的竟是民進黨政府自己。