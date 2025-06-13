賴清德邀國安簡報 吳思瑤：盼有忠誠在野黨 別砍了橄欖樹

民眾黨及國民黨昨接獲總統府秘書長潘孟安來電，告知賴清德總統訂於18日上午9時「共商國是」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今表示，總統釋出橄欖枝、主動分享國安資訊，就是希望讓在野領袖認知到台灣國安處境，希望在野黨領袖能善盡憲政的忠誠義務，希望台灣真的能有忠誠的在野黨。

吳思瑤今上午受訪，表示針對國安簡報，總統向在野領袖邀請，希望在野黨領袖應當共體國艱，面對中國威嚇步步進逼，應當接受總統國安簡報邀請，誠摯呼籲履行在野黨忠誠義務，總統釋出國安資訊，就是希望攜手朝野團結國家，守護台灣，在野領袖不應以任何理由、預設前提，拖延國安簡報，總統用心就是希望團結國家。

至於看到在野黨部分人士質疑作業倉促，吳思瑤說，有一些負面說法、婉拒傾向，希望只是媒體臆測跟多慮，「國安簡報由總統釋出，已經超過一個月時間，相信在野黨領袖心中都有這樣的預期跟準備」，國安簡報正因為嚴肅以對，國安單位外交國防布規畫緊鑼密鼓，完全沒有倉促、急就章，「無論如何都希望在野黨善盡忠誠憲政義務，希望台灣真的能有忠誠的在野黨」，國安簡報竭誠希望大家都能參與，相關流程進行細節，相信政院有安排，民進黨團予以尊重。

吳思瑤還說，總統釋出善意遞橄欖枝，在野黨的委員們不要連橄欖樹都砍掉了，在這個時刻，總統國安簡報特別有意義，當中國對台灣的國安滲透如此嚴重，需要國會共同來推動賴總統所提出的「國安17項」作為，希望透過國安專報，讓在野黨認真來審議國安行動，並撤回這些國安惡法。

吳思瑤直言，這是總統的用心良苦，希望在野黨的領袖能夠正向參與，而且應當是不預設前提、不要有任何理由來阻卻。