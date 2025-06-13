快訊

經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

賴清德邀朝野共商國是 朱立倫：不要有政治謀略

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
總統賴清德邀朝野共商國是，國民黨主席朱立倫今認為不要有政治謀略。本報系資料照／記者黃義書攝影
總統賴清德邀朝野共商國是，國民黨主席朱立倫今認為不要有政治謀略。本報系資料照／記者黃義書攝影

總統賴清德邀朝野6月18日共商國是，國民黨主席朱立倫今出席指南宮活動談及，這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、共商國是，希望大家展開誠意，開大門走大路，也強調時間雖短，都應全力以赴，不要預設立場、政治謀略。

朱立倫今在「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道1145周年」三獻大典時受訪時表示，對於所有國家安全議題，朝野都責無旁貸，國民黨一再希望朝野能夠透過對話解決問題，開大門走大路，是這次最重要的要求，讓大家能夠看到我們共同為國家努力的誠意。

朱立倫說，他已經多次強調，國家安全包含國防、經濟、能源、科技、社會安全等多項議題，不能夠排除。這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、共商國是，我們希望大家展開誠意，真正讓台灣面對問題、解決問題，希望大家一起來對話，細節由國民黨秘書長黃健庭、總統府秘書長潘孟安來協調。

朱立倫強調，只要能夠對國家好，雖然時間短，我們都應該要全力以赴，中間不要預設立場，更不要有政治謀略，只是為台灣好，為中華民國好。

賴清德 賴政府

延伸閱讀

共商大罷免 蔣萬安出訪巴黎前今晚先見朱立倫

朱立倫愛國者行動開跑 侯友宜：全力支持國民黨籍立委

【即時短評】簡舒培飆罵不只是黨內風暴 賴清德恐讓「全民受害」

幕後／賴清德「突襲式」共商國是 在野只剩3天準備

相關新聞

府邀「共商國是」沒賴清德？ 黃國昌：資訊不明 非常混亂

賴清德總統訂於18日邀在野領袖共商國是。民眾黨主席黃國昌今表示，目前得到的資訊非常混亂，昨晚府方似乎說沒這件事，只是要國...

在野批國安簡報太趕 吳思瑤：無倉促 賴總統用心良苦

賴清德總統規畫向在野黨國安簡報，但傳出在野黨不滿時間過於匆促。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，相關訊息已經釋出一段時間，...

賴清德邀國安簡報 吳思瑤：盼有忠誠在野黨 別砍了橄欖樹

民眾黨及國民黨昨接獲總統府秘書長潘孟安來電，告知賴清德總統訂於18日上午9時「共商國是」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今表...

賴清德邀朝野共商國是 朱立倫：不要有政治謀略

總統賴清德邀朝野6月18日共商國是，國民黨主席朱立倫今出席指南宮活動談及，這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、...

影／總統邀朝野對話內容尚不明確 黃國昌盼賴體察民意

賴清德總統賴清德再邀朝野於6月18日共商國是，民眾黨主席黃國昌今天表示，目前接獲邀約的訊息混亂不透明，因為從520由總統...

18日府國安簡報 王鴻薇：議題不應由賴清德單方決定

賴清德總統邀請在野黨主席18日進行「國安情勢簡報」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今說，議程不應該完全是賴總統單方面決定，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。