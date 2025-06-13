賴清德邀朝野共商國是 朱立倫：不要有政治謀略

總統賴清德邀朝野6月18日共商國是，國民黨主席朱立倫今出席指南宮活動談及，這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、共商國是，希望大家展開誠意，開大門走大路，也強調時間雖短，都應全力以赴，不要預設立場、政治謀略。

朱立倫今在「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道1145周年」三獻大典時受訪時表示，對於所有國家安全議題，朝野都責無旁貸，國民黨一再希望朝野能夠透過對話解決問題，開大門走大路，是這次最重要的要求，讓大家能夠看到我們共同為國家努力的誠意。

朱立倫說，他已經多次強調，國家安全包含國防、經濟、能源、科技、社會安全等多項議題，不能夠排除。這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、共商國是，我們希望大家展開誠意，真正讓台灣面對問題、解決問題，希望大家一起來對話，細節由國民黨秘書長黃健庭、總統府秘書長潘孟安來協調。

朱立倫強調，只要能夠對國家好，雖然時間短，我們都應該要全力以赴，中間不要預設立場，更不要有政治謀略，只是為台灣好，為中華民國好。