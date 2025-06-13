18日府國安簡報 王鴻薇：議題不應由賴清德單方決定

賴清德總統邀請在野黨主席18日進行「國安情勢簡報」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今說，議程不應該完全是賴總統單方面決定，當前重要的是我方跟美國的貿易談判，若賴總統完全不提，單方設定議題，這是不夠的。

賴總統昨正式透過總統府秘書長潘孟安邀請在野黨主席進行國安簡報，不過在野認知是「共商國是」。對此，國民黨團是否樂見或同意，王鴻薇說，黨團並沒有跟黨中央討論。不過大家都會覺得，賴清德突然定個時間，在野黨主席一定要見面，聽取完報告，她個人會覺得這不是太禮貌的事情。也應該詢問各黨主席的時間。

王鴻薇提到，是不是應該要有些會前會，議題是不是僅限於賴總統所鎖定的議題而已，這樣看來也不是完全尊重在野黨主席，所以還是希望是能夠尊重，然後要有討論，議程不應該完全是賴總統單方面的決定，要給在野黨什麼訊息就只能接受，在野黨想知道什麼訊息則都不在討論範圍內。

王鴻薇強調，當前最關心的是，我方跟美國的貿易談判如何，產業利益有無守住，尤其農民、中小企業，有什麼利益會受損。若賴清德完全不提這些事情，只是要單方面設定非常狹窄的議題，跟在野黨做報告溝通的話，這是不夠的。