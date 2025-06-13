快訊

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

台南永康賣場揮武士刀！男遭警槍擊命危 警說明事發原因

聽新聞
0:00 / 0:00

18日府國安簡報 王鴻薇：議題不應由賴清德單方決定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統邀請在野黨主席18日進行「國安情勢簡報」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今說，議程不應該完全是賴總統單方面決定，當前重要的是我方跟美國的貿易談判，若賴總統完全不提，單方設定議題，這是不夠的。

賴總統昨正式透過總統府秘書長潘孟安邀請在野黨主席進行國安簡報，不過在野認知是「共商國是」。對此，國民黨團是否樂見或同意，王鴻薇說，黨團並沒有跟黨中央討論。不過大家都會覺得，賴清德突然定個時間，在野黨主席一定要見面，聽取完報告，她個人會覺得這不是太禮貌的事情。也應該詢問各黨主席的時間。

王鴻薇提到，是不是應該要有些會前會，議題是不是僅限於賴總統所鎖定的議題而已，這樣看來也不是完全尊重在野黨主席，所以還是希望是能夠尊重，然後要有討論，議程不應該完全是賴總統單方面的決定，要給在野黨什麼訊息就只能接受，在野黨想知道什麼訊息則都不在討論範圍內。

王鴻薇強調，當前最關心的是，我方跟美國的貿易談判如何，產業利益有無守住，尤其農民、中小企業，有什麼利益會受損。若賴清德完全不提這些事情，只是要單方面設定非常狹窄的議題，跟在野黨做報告溝通的話，這是不夠的。

賴清德 賴政府

延伸閱讀

簡舒培為「三等親條款」轟賴清德 綠聲援：未溝通、黨內反彈大

【即時短評】賴清德總統喊境外敵對勢力 還要「大陸人」返台當兵

幕後／賴清德「突襲式」共商國是 在野只剩3天準備

賴清德再邀朝野共商國是 賴士葆籲思考降低大罷免撕裂

相關新聞

府邀「共商國是」沒賴清德？ 黃國昌：資訊不明 非常混亂

賴清德總統訂於18日邀在野領袖共商國是。民眾黨主席黃國昌今表示，目前得到的資訊非常混亂，昨晚府方似乎說沒這件事，只是要國...

在野批國安簡報太趕 吳思瑤：無倉促 賴總統用心良苦

賴清德總統規畫向在野黨國安簡報，但傳出在野黨不滿時間過於匆促。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，相關訊息已經釋出一段時間，...

賴清德邀國安簡報 吳思瑤：盼有忠誠在野黨 別砍了橄欖樹

民眾黨及國民黨昨接獲總統府秘書長潘孟安來電，告知賴清德總統訂於18日上午9時「共商國是」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今表...

賴清德邀朝野共商國是 朱立倫：不要有政治謀略

總統賴清德邀朝野6月18日共商國是，國民黨主席朱立倫今出席指南宮活動談及，這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、...

影／總統邀朝野對話內容尚不明確 黃國昌盼賴體察民意

賴清德總統賴清德再邀朝野於6月18日共商國是，民眾黨主席黃國昌今天表示，目前接獲邀約的訊息混亂不透明，因為從520由總統...

18日府國安簡報 王鴻薇：議題不應由賴清德單方決定

賴清德總統邀請在野黨主席18日進行「國安情勢簡報」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今說，議程不應該完全是賴總統單方面決定，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。