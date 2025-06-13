國安情勢簡報 涵蓋台美關稅談判、國防、國安、兩岸議題

賴清德總統指示國安團隊規畫，向在野黨主席簡報國安情勢。據了解，過去一段時間，府方與國安團隊積極準備，但幾位首長近期因公務出訪，加上向在野領袖簡報國安是我國首例，高層認為必須妥善規畫；總統府秘書長潘孟安甫結束訪美行程返台，昨終於向在野黨遞出「橄欖枝」。

據指出，賴總統在五二○就職周年談話後，也十分關心國安團隊的規畫進度，不時在內部詢問，希望加快腳步；不過，由於向在野政黨領袖進行的國安簡報是我國首次，國安團隊必須慎重規畫，從簡報內容、形式、與會人員，到其他民主國家案例經驗，都必須嚴謹盤整。

此外，近期國安與總統府首長經常出差拚外交，例如國安會秘書長吳釗燮日前訪歐，潘孟安赴美參加阿拉斯加能源會議，另外也有不公開的外交行程，因此，國安首長們要共同開會討論國安情勢簡報的時間很有限。

潘孟安結束訪美行程返台後，昨天聯繫國民黨與民眾黨。藍白陣營都表示，潘孟安昨在電話中並未陳述國安簡報具體形式。

但據了解，國安情勢簡報，可望由國安相關首長簡報說明，內容將涵蓋台美關稅談判、國防、國安、兩岸議題，中共對我滲透、灰色地帶侵擾等議題。在野黨主席聽取簡報後也可就不明瞭之處發問，並交換意見。

民眾黨主席黃國昌曾表示，希望國安簡報可以公開直播。國安會副秘書長徐斯儉日前表示，不可能直播，且與會者必須簽署保密協定。