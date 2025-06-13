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賴總統邀在野國安簡報 藍要公開透明 白籲不設前提

聯合報／ 記者屈彥辰李成蔭唐筱恬蔡晉宇／台北報導

賴清德總統邀請在野領袖十八日進行「國安情勢簡報」，但在野認知是「共商國是」。國民黨立委賴士葆昨表示，樂見共商國是，但全程也應該公開透明，呼籲賴總統不要再打著國安名號扣在野黨紅帽。

民眾黨團副總召張啓楷也說，朝野溝通應該要在沒有預設立的前提下，針對國內外重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦率真誠交換意見，而非又要閉門、保密協議；期望賴總統放下身段、開誠布公，共同與在野黨領袖交流，尋求對台灣當前國安議題最好的解方。

不過，對於國安會副秘書長徐斯儉前天表示，進行國安簡報事前須簽保密協議，國民黨立院黨團副書記長王育敏說，贊成國安相關事情，都要用最嚴謹的態度處理。

針對十八日的朝野會面，賴士葆表示，推測主題包含總預算、國安等，呼籲賴總統不要打著國安名號扣在野黨紅帽，也聽一聽在野黨觀點。

張啓楷表示，賴總統五二○舉行周年談話記者會時，就指示國安團隊著手規畫，結果拖了快一個月，而且賴總統替民進黨立委沈伯洋「賺紅錢」辯護時，又指責了在野黨一頓，現在說要溝通，總統應表現高度誠意。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統基於重視在野意見，非常期待各黨能擱置歧見、不設前提、正向對話、一致對外；期待在野能夠貢獻更好的建設性建議，也相信執政團隊絕對願意廣納諫言、融入政策。

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