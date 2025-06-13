觀察站／朝野共商國是難樂觀 但談比不談好

在萬眾矚目下，賴清德總統五二○提到指示國安團隊規畫向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，並與朝野政黨領袖共商國是，總算初定下周三登場。雖然姍姍來遲，但遲到總比不到好，只是，朝野缺乏互信，大罷免投票在即，朝野會面能達何種效果，外界難以樂觀。

朝野互信不足，從昨天「一個會面，各自解讀」就看出端倪。對於十八日的會面，民眾黨搶先發出聲明，直指總統府秘書長潘孟安來電，賴總統訂於下周三上午邀請黨主席黃國昌及周榆修「共商國是」。

但當外界定位這是賴總統與藍白領袖「共商國是」，藍白立委也紛提建言，總統府的回應卻限縮在「說明重要國安情勢簡報相關規畫」。以致於，下周三當天是只有府方安排國安團隊向在野黨主席說明重要國安情勢簡報，或是另有賴總統與藍白領袖更廣泛地國是交流？外界只能揣測，尚難知曉府方的安排。而若僅是國安簡報，不能與賴總統對話，藍白是否還願意參加？恐怕也在未定之天。

除了會面形式、內容，朝野還在「雞同鴨講」階段，府方昨天才聯繫，下周三就要見面，誠如民眾黨人士所言，扣掉假日只剩下三天，「以為大家都閒閒等著總統召見？完全就是賴清德的作風。」也因此，府方昨天聯繫後，藍白也未一口答應，民眾黨就表示，由於通知時間緊迫，將視立院議程與具體內容，於討論後再行回覆，形同給府方一個軟釘子。

朝野的互信不足，從會面的安排各有盤算、也各有堅持，即可一目了然。更何況，府方敲定的會面時間，選在中選會即將決定大罷免投票日的前兩天，不但尷尬，也可能擦槍走火。

不過，賴總統上任已一年多，朝野對話喊了許久，「選日不如撞期」，能夠見面溝通，總比不相往來，更有建設性，也可避免進一步對立。只可惜，總統府既想拋出橄欖枝，又顯得扭捏，不夠大器，見面之前，朝野只好繼續過招。