總統府邀共商國是 張啓楷：坦率溝通，不應閉門

總統府秘書長潘孟安今致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，表示邀請在野黨「共商國是」。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，朝野溝通應在無設前提框架預的前提下，針對國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦率真誠交換意見，而非又要閉門又要保密協議。

賴清德總統520就職周年時，公開表示指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。潘孟安今致電黃健庭、周榆修，提出邀請在野黨共商國是。然而，只知日期和時間，但相關細節尚未詳細說明。

張啓楷表示，賴清德上任一年後，終於想起可以「跟在野黨溝通」，才終於學會溝通嗎？賴清德上月20日舉行周年談話記者會說指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，結果拖了一個月，現在才通知要溝通，這非但是遲來的溝通，賴清德幫民進黨立委沈伯洋家「賺紅錢」辯護時，又指責了在野黨一頓，現在還說要溝通，總統應表現高度誠意。

張啓楷提到，朝野溝通，應該是要在沒有前提框架，沒有預設立場的前提下，針對國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦率真誠交換意見，而非又要閉門又要保密協議。在野黨都是要為台灣好，期望賴清德總統放下身段、坦誠佈公，共同和在野領袖誠意交流資訊與意見，尋求對台灣當前國安議題最好的解方。