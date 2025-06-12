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賴清德再邀朝野共商國是 賴士葆籲思考降低大罷免撕裂

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統再邀在野領袖18日共商國是，藍白都表示已接到來電。國民黨立委賴士葆表示，樂見共商國是，但現在大罷免搞得這麼嚴重，要怎麼在過程中降低社會撕裂是重點，另外可能也會談到總預算及國安等議題，也希望賴清德別再打著國安名義扣在野黨紅帽，最重要是過程要公開。

賴清德總統上月20日舉行周年談話記者會，表示已指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。民眾黨表示，有接獲來電，府訂18日上午9時共商國是；國民黨也說有接到來電，但府方僅告知日期，沒有共商的細節。

賴士葆表示，樂見賴清德邀請在野黨主席共商國是，但看看現在外面大罷免搞得這麼嚴重，賴清德責無旁貸，要怎麼麼去降低整個社會撕裂？其實罷團要罷免屬自主範圍，執政黨不應過度介入，這樣就變政黨對決。

賴士葆提到，賴清德為民進黨立委沈伯洋家族護航，自家人怎麼都對，別人做什麼都錯，像海基會前董事長、民進黨創黨元老之一的洪奇昌也去大陸，陸委會卻說是正面交流。還是希望賴清德以國家為念，不要以民進黨為中心思想，變成都雙標。

賴士葆指出，若真要共商國是，可能包含總預算、國安等重點議題，呼籲賴清德不要打著國安名號再扣在野黨紅帽，也聽一聽在野觀點，全程也應該公開透明，這是民主的不二法則；當然，在接下來大罷免過程中，如何降低社會撕裂也是重點，台灣民主不能只有仇恨，不能說意見不一樣就是非我族類。

賴清德 賴政府

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