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總統府邀在野領袖共商國是 牛煦庭：喊停大罷免，沒太多期待

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。記者陳正興／攝影
國民黨立委牛煦庭。記者陳正興／攝影

總統府秘書長潘孟安今致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，表示邀請在野黨「共商國是」。國民黨立委牛煦庭給出三大應表態的議題，盼憲政僵局、國政推動、國際變局等，均能拿出態度和解方，至於喊停大罷免，他個人沒太多期待。

賴清德總統520就職周年時，公開表示指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。潘孟安今致電黃健庭、周榆修，提出邀請在野黨共商國是。然而，只知日期和時間，但相關細節尚未詳細說明。

牛煦庭表示，憲政僵局，期待賴總統放下身段，學習前總統陳水扁，尊重國會代表的民意，多次協商，化解僵局，不要再讓民進黨立院黨團總召柯建銘專擅、主導朝野惡鬥。

牛煦庭指出，國政推動，建請賴總統重建中央地方互信，莫再以砍掉法定支出的一般補助款要脅地方政府、情緒勒索在野黨。

牛煦庭強調，國際變局，期待賴總統拿出高度，考量產業外移、關稅、匯率三大變數，提出風險影響評估，紓困經費，應精準執行，不應夾帶其他項目。

牛煦庭坦言，至於喊停大罷免，他沒有太多期待，這個社會的少數人，已經失去了講道理和溝通的能力，只能訴求相對沈默的多數，站出來終結這場鬧劇。

賴清德 賴政府

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