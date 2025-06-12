民眾黨曝賴總統邀19日共商國是 府秘潘孟安親致電

賴清德總統於520就職周年演說提及，他指示國安團隊規劃，將向在野黨主席進行「國安簡報」。民眾黨12日發布聲明表示，今稍早接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴總統邀請民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修於18日上午9點「共商國是」，不過民眾黨將於論後再行回覆當日與會情形。

民眾黨發言人吳怡萱表示，12日該黨秘書長周榆修於稍早接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴清德總統訂於下週三（18日）上午9時邀請本黨黃國昌主席及周榆修秘書長共商國是。

吳怡萱說，感謝潘秘書長的通知，然而，由於通知時間緊迫，民眾黨將視立法院之議程與具體之內容，於討論後再行回覆當日與會情形。

民眾黨重申，其一向主張國家利益超越政黨利益，期待朝野能在沒有前提框架，沒有預設立場的前提下，針對國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦率真誠交換意見。

另外，國民黨秘書長黃健庭也證實，接到來自潘孟安相同時段邀請共商國是；至於國民黨是否出席，國民黨尚未回應。