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印度航空安全亮紅燈 一天內4機疑故障待調查

中央社／ 新德里17日專電

印度航空（Air India）12日發生奪走超過270條人命的空難後，過去24小時內又發生4起疑似故障事件，安全問題亮起紅燈。

印度航空一架原定從印度阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner），12日起飛後不久就墜毀，機上242人只有1人奇蹟似地生還。

除了機上的罹難者，還有數十名陸上的人受到波及喪命，事故已經造成超過270人喪生。

不到幾天的時間，印度航空的飛機又接連出現問題，過去24小時內，已經有4架飛機疑似出現故障問題。

今日印度（India Today）報導，今天下午，同樣是原定由阿默達巴德飛往倫敦的印度航空班機，由於「技術問題」無法起飛，這架飛機與12日失事的班機一樣，都是787-8夢幻客機。

新德里電視台（NDTV）報導，印度航空1架今天稍早預計自美國舊金山飛往孟買（Mumbai）的班機，因為發動機故障，乘客在飛機於加爾各答（Kolkata）停留時被要求下機。

這架班機原定下午1時10分要從加爾各答出發飛到孟買，因為故障一度延到下午3時要起飛，但班機後來取消。

另外，今日印度指出，印度航空16日由香港飛往印度德里（Delhi）的班機，因為機長在起飛後發現故障，因此選擇返航。

同一天，印度航空旗下印度快運航空（Air IndiaExpress）1架由德里飛往蘭齊（Ranchi）的飛機，半途疑似因為故障，不得不飛回德里。

印度經濟時報（Economic Times）提到，印度航空最近有多架飛機出現問題，導致國際航線營運大亂。

印度航空客機12日發生事故後，印度民航部14日宣布，要求波音787系列飛機必須全面受檢，但目前並未要求停飛。

印度時報（Times of India）指出，印度民航總局（DGCA）今天下午將與印度航空及印度快運航空開會，了解近期頻繁出現問題的情況。

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