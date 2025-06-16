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印航波音787又出包！香港起飛「空中突遇技術問題」緊急返航

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度航空一架波音787夢幻客機12日發生致命空難，16日又傳出同款飛機高空突遇技術問題，全機返回香港。圖為12日空難的787飛機去年12月檔案照。路透
印度航空一架波音787夢幻客機12日發生致命空難，16日又傳出同款飛機高空突遇技術問題，全機返回香港。圖為12日空難的787飛機去年12月檔案照。路透

路透引述印媒ANI於16日報導，印度航空一架波音787-8「夢幻客機」（Dreamliner）又出包，原定從香港飛往新德里的航班，在空中疑似突發「技術問題」，導致原機返航，所幸最終平安降落香港。

印航AI315班次客機原訂從香港飛往新德里，不過起飛進入高空後，機師偵測到出現可能的「技術問題」，決定原機掉頭香港；最終全機平安落地。

根據印度時報，目前尚不清楚具體技術問題為何。

印航12日才發生致命空難，一架波音787-8「夢幻客機」起飛30秒墜毀，造成至少279人不幸罹難，目前仍在調查肇事原因。路透15日報導，印度政府14日下令徹查國內所有航空公司旗下波音787客機，甚至不排除「全面停飛」，避免類似事故再次發生。

波音 墜機 印航空難

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