又空難 印度直升機神廟旁墜毀7死

印度時報報導，印度航空十二日發生致命空難，造成至少二七九人喪生，時隔三日又傳出飛機事故。十五日清晨，一架載有朝聖者的直升機於北阿坎德邦著名的凱達爾納特神廟（Kedarnath Dham）附近墜毀，機上七人均罹難。

失事直升機隸屬印度私人旅遊飛行公司雅利安航空（Aryan Aviation），當時原訂自凱達爾納特神廟起飛，前往古普卡希，約清晨五時卅分從神廟起飛後不久，即在魯德拉普拉亞格區的高瑞昆德與特里朱吉納拉延間的森林地帶墜毀並起火，整架直升機化為火球。

事故發生時，當地正逢惡劣天氣，山區能見度極低，疑為墜機主因。北阿坎德邦民航發展局（ＵＣＡＤＡ）表示，機上共載有七人，包括一名機師與六名朝聖者，其中包含一名孩童。

北阿坎德邦首席部長達米隨後在社群媒體Ｘ證實這起事故，並表示邦災難應對部隊（ＳＤＲＦ）與相關機構已趕赴現場展開搜救行動。當局將進一步調查事故原因。