印度下令徹查波音787 不排除停飛

印度航空十二日發生致命空難，一架美國波音七八七「夢幻客機」起飛卅秒後墜毀，造成至少二七九人不幸罹難，目前仍在調查肇事原因。路透報導，印度政府十四日下令徹查國內所有航空公司旗下波音七八七客機，甚至不排除「全面停飛」，避免類似事故再次發生。

印度航空部表示，已下令針對國內所有航空公司的七八七飛機展開「額外檢查」，加強確認部分包括飛機的起飛參數、發動機的控制測試，以及發動機使用燃油的相關檢查等。

根據Flightradar廿四數據，印航旗下共約卅三架七八七客機，還有同業IndiGo有一架。目前七八七機型尚未全面停飛，但消息人士十三日告訴路透，印度政府不排除將全面停飛列入選項。

另一方面，印度民航部長納依度強調，針對失事班機的調查，重點將放在為什麼兩台發動機疑似同時失效、襟翼放出角度是否正確、起落架為何沒有被收起，希望盡快還原整起災難的原因。

印度航空客機十二日在印度阿默達巴德市失事，墜毀在「ＢＪ醫學院」宿舍附近，目前罹難的人數增加到二七四人。除了機上二四一名罹難者，又陸續發現多位醫師遺體，已知地面有卅三人在事故發生時因空難無端送命。

印度經濟時報報導，納依度在記者會中說，印度民航總局已下令擴大對七八七的檢驗。

納依度指稱，「國家有非常嚴格的安全標準，事故發生後，我們也認為有必要擴大對波音七八七系列飛機的檢驗，印度目前共有卅四架七八七，其中八架已受檢，我們會立刻對所有（相關）飛機進行檢查」。