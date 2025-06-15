快訊

和寵物抱抱、喝咖啡皆有益 專家分享早晨做6事助降低中風機率

21歲青年流落街頭撿回收物、未報戶口就學 父恐涉妨害兒童發育罪

印度再傳空難！直升機墜毀神廟附近釀7死 林間殘骸狂燒畫面曝

影／印度再傳空難！直升機墜毀神廟附近釀7死 林間殘骸狂燒畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度當地時間15日凌晨發生直升機墜毀，機上7人全罹難，社群流傳直升機燒成火球畫面。圖/取自@ThePulseIndia在X的照片
印度當地時間15日凌晨發生直升機墜毀，機上7人全罹難，社群流傳直升機燒成火球畫面。圖/取自@ThePulseIndia在X的照片

印度時報報導，印度航空12日發生致命空難，造成至少279人喪生，時隔3日又傳出飛機事故。15日清晨，一架載有朝聖者的直升機於北阿坎德邦（Uttarakhand）著名的凱達爾納特神廟（Kedarnath Dham）附近墜毀，機上7人全數罹難。

失事直升機隸屬私營公司雅利安航空（Aryan Aviation），當時原訂自凱達爾納特神廟起飛，前往古普卡希（Guptkashi），約於清晨5時30分從神廟起飛後不久，即在魯德拉普拉亞格區（Rudraprayag）高里昆德（Gaurikund）與特里朱吉納拉延（Trijuginarayan）之間的森林地帶墜毀並起火，整架直升機化為火球。

事故發生時，當地正逢惡劣天氣，山區能見度極低，疑為墜機主因。北阿坎德邦民航發展局（UCADA）表示，機上共載有7人，包括1名機師與6名朝聖者，其中包含1名孩童。

北阿坎德邦首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）隨後在社群平台X證實事故，並表示邦災難應對部隊（SDRF）與相關機構已趕赴現場展開搜救行動。當局將進一步調查事故原因。

波音 墜機 印航空難

延伸閱讀

黑盒子解讀中！印度航空重大空難奪命 波音787全面受檢

印航空難唯一倖存旅客：自己解開安全帶 難想像從火球走出

中印關係回溫 同意加速恢復直航

印度空難竟發炫耀文！男星搭私人飛機被炎上：道歉刪文

相關新聞

影／印度再傳空難！直升機墜毀神廟附近釀7死 林間殘骸狂燒畫面曝

印度時報報導，印度航空12日發生致命空難，造成至少279人喪生，時隔3日又傳出飛機事故。15日清晨，一架載有朝聖者的直升...

印航279死空難第3天！印度政府下令「徹查波音787」不排除全面停飛

印度航空12日發生致命空難，一架波音787「夢幻客機」起飛30秒墜毀，造成至少279人不幸罹難，目前仍在調查肇事原因。路...

黑盒子解讀中！印度航空重大空難奪命 波音787全面受檢

印度民航部長納依度（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）今天表示，失事印度航空客機的黑盒子正在進行解讀，...

死亡人數上修…印航嚴重空難奪命 警方消息人士：增至279死

印度警方消息人士今天說，印度航空（Air India）客機墜入阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區的空難地點已尋獲2...

印航空難唯一倖存旅客：自己解開安全帶 難想像從火球走出

印度航空空難唯一生還者13日表示，他如何在事故後奇蹟生還並從爆炸的火球中走出，連他自己也難以解釋。

天外飛來橫禍 民眾樹下睡覺因印航空難無辜喪命

印度航空客機12日在印度阿默達巴德市失事，目前罹難的人數增加到274人，意指陸上有許多無端遭波及而喪命的人，事故地點附近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。