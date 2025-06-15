印航279死空難第3天！印度政府下令「徹查波音787」不排除全面停飛

印度航空12日發生致命空難，一架波音787「夢幻客機」起飛30秒墜毀，造成至少279人不幸罹難，目前仍在調查肇事原因。路透報導，印度政府14日下令徹查國內所有航空公司旗下波音787客機，甚至不排除「全面停飛」，避免類似事故再次發生。

印度政府航空部表示，已下令針對國內所有航空公司的波音787飛機展開「額外檢查」，加強確認部分包括飛機的起飛參數、發動機的控制測試，以及發動機使用燃油的相關檢查等。

根據Flightradar24數據，印航旗下約33架787客機，還有同業IndiGo有1架。目前787機型尚未全面停飛，但消息人士13日告訴路透，印度政府不排除將全面停飛列入選項之一。

另一方面，印度民航部長納依度（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）強調，針對失事班機的調查，重點將放在為什麼兩台發動機疑似同時失效、襟翼放出角度是否正確、起落架為何沒有被收起，希望儘快還原整起災難的原因。

印度航空客機12日在印度阿默達巴德市失事，墜毀「BJ醫學院」（BJ Medical College）宿舍附近，目前罹難的人數增加到274人。除了機上241名罹難者外，又陸續發現多名醫師遺體，已有33人在地面進行日常活動，因空難無端送命。