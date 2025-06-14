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黑盒子解讀中！印度航空重大空難奪命 波音787全面受檢

中央社／ 新德里14日專電
印度航空1架波音787-8型「夢幻客機」（Dreamliner），原定12日從印度的阿默達巴德飛往英國倫敦，但卻在起飛不久後墜毀。圖／歐新社
印度航空1架波音787-8型「夢幻客機」（Dreamliner），原定12日從印度的阿默達巴德飛往英國倫敦，但卻在起飛不久後墜毀。圖／歐新社

印度民航部長納依度（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）今天表示，失事印度航空客機的黑盒子正在進行解讀，內容將有助釐清事發原因。印度政府也要求波音787系列飛機必須全面受檢。

印度航空（Air India）1架波音（Boeing）787-8型「夢幻客機」（Dreamliner），原定12日從印度的阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦，但卻在起飛不久後墜毀。

失事的印度航空班機機上僅1人奇蹟生還，其餘241人全部喪生。除此之外，飛機下墜時撞擊機場附近建築，也奪走當時地面上數十人的性命。截至目前為止，這起空難已經造成超過270人死亡。

今日印度（India Today）報導，納依度今天舉行記者會，他表示，失事客機的黑盒子已經尋獲，並正在進行解讀，數個機構正對此事進行大規模調查，黑盒子內的資訊預料將會是判讀空難原因的關鍵。

納依度提到，交通部高度重視這起事故，印度航空事故調查局（AAIB）也立即展開行動，除局長趕赴現場評估情況，也於13日傍晚在事故現場找到黑盒子。

納依度說：「AAIB的團隊認為，黑盒子解讀後，能幫助我們深入了解事故發生前，及事發當下的真實情況。」

印度經濟時報（Economic Times）報導，納依度在記者會上表示，印度民航總局（Directorate General of Civil Aviation）已下令擴大對波音787的檢驗。

納依度說：「國家有非常嚴格的安全標準，事故發生後，我們也認為有必要擴大對波音787系列飛機的檢驗，印度目前共有34架波音787，其中8架已經受檢，我們會立刻對所有（波音787）飛機進行檢測。」

在今天記者會中，納依度表示，失事的飛機起飛不久，機長就曾發出求救訊號，但飛機爬升到650英尺後，就快速落下，不久後阿默達巴德航管就失去與飛機的聯繫。

納依度也提到，由於罹難者的身分難以辨識，政府正以DNA比對的方式確認，「一但遺體的身分確認，就會盡快交由家屬帶回，希望相關程序能盡快完成，但必須遵守相關規定」。

黑盒子 波音 墜機 印航空難

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