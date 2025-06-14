死亡人數上修…印航嚴重空難奪命 警方消息人士：增至279死
印度警方消息人士今天說，印度航空（Air India）客機墜入阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區的空難地點已尋獲279具遺體。
法新社報導，阿默達巴德市不具名警官透露，死亡人數從稍早的265人上修至279人。人數增加代表這是本世紀傷亡最嚴重的空難之一。
印度航空表示，這架飛往倫敦蓋維克（Gatwick）機場的班機搭載242名乘客，僅1人生還。飛機撞向阿默達巴德市機場附近的住宅區，造成地面至少38人死亡。
正式傷亡人數將在緩慢的DNA鑑定過程完成後才能最終確定。
根據印度航空，機上乘客包括169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人和1名加拿大人，以及12位機組人員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言