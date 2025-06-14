快訊

孤立、飆罵、過勞...公視傳霸凌 員工提告、勞檢判違法

地震！上午11時27分台東海端規模3.5淺層地震 最大震度3級

NBA／SGA最後3分鐘狂飆11分！雷霆總冠軍賽G4逆轉扳平溜馬

聽新聞
0:00 / 0:00

遭遇嚴重塞車晚到機場10分鐘 女學生意外逃過印航墜機死劫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度航空AI 171航班的尾部殘骸掉在阿默達巴德機場附近的一個住宅區，攝影於14日。法新社
印度航空AI 171航班的尾部殘骸掉在阿默達巴德機場附近的一個住宅區，攝影於14日。法新社

印度航空（Air India）一架波音787-8型夢幻客機12日下午自印度西部城市阿默達巴德起飛後不久即墜毀，機上共242人，僅一人倖存。BBC 13日報導，一位印度女學生因塞車遲到10分鐘，意外逃過死劫。

當事人是現年28歲的布米．喬漢（Bhoomi Chauhan），就讀工商管理，目前與先生定居英國布里斯托（Bristol），當時正在印度西部度假，原定搭乘失事的AI 171航班返家。

喬漢當天從阿默達巴德以南201公里的安克萊什瓦爾（Ankleshwar）出發，卻在阿默達巴德市中心遭遇嚴重塞車。抵達機場時距離起飛不到一個小時，航空公司工作人員拒絕讓她辦理登機手續。

她接受BBC古吉拉特語服務採訪時表示，自己於當地時間下午12時20分抵達機場，正好比預定登機時間晚了10分鐘。BBC記者看到她的數位登機證，上面顯示被安排在經濟艙36G座位。儘管已經線上報到，但印航地勤關閉櫃台，不允許她在機場完成手續。

喬漢回憶，因為塞車耽誤行程，導致她只差10分鐘就錯過航班，讓她感到既憤怒又沮喪。她說：「我們對司機非常生氣，沮喪地離開機場，我真的非常失望」。

她告訴記者：「我們離開機場後找了一個地方喝茶，過了一會兒，準備離開前，我們還在跟旅行社聯絡，如何辦理退票手續。」

喬漢接著說：「就在那時，我接到電話，說飛機墜毀了。」

喬漢回憶，她錯過航班的時沮喪極了，腦中唯一的想法是「如果早一點出發，就能搭上那班飛機。」她請求航空公司工作人員讓她登機，因為就只晚了10分鐘，「我告訴他們，我是最後一位乘客，所以拜託讓我登機，但他們不同意。」

喬漢說：「這對我來說完全是個奇蹟。」

波音 墜機 印航空難

延伸閱讀

幸運錯過印航墜機！印度女飛倫敦會丈夫 塞車晚10分鐘逃死劫

桃機三航北登機廊廳啟用 針對協力維護廠商開說明會

擁30年駕駛經驗…印航資深機師退休前遇死劫 8旬父等不到兒子歸來

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收炸彈威脅

相關新聞

遭遇嚴重塞車晚到機場10分鐘 女學生意外逃過印航墜機死劫

印度航空（Air India）一架波音787-8型夢幻客機12日下午自印度西部城市阿默達巴德起飛後不久即墜毀，機上共24...

幸運錯過印航墜機！印度女飛倫敦會丈夫 塞車晚10分鐘逃死劫

印度一名女子為了到倫敦與丈夫會面，差點坐上失事的印度航空（Air India）班機，還好她遲到10分鐘，因此沒有搭上那架...

擁30年駕駛經驗…印航資深機師退休前遇死劫 8旬父等不到兒子歸來

印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機12日下午墜毀阿默達巴德機場附近，機上242人僅一人生還。英國BBC報導，...

印航空難僅1人奇蹟生還 家屬事故現場悲採DNA尋至親

印度航空一架準備飛往倫敦的客機昨天從阿默達巴德市起飛後不久墜毀住宅區，釀成重大傷亡。罹難者家屬今天在市區一處大廳提供DN...

印度航空墜毀前 駕駛絕望求救「失去動力」搶救17秒後無回應

印度航空(Air India)171航班墜毀前，飛行員曾絕望發出求救訊號，而航管中心後續的呼叫均未獲回應。

印航空難…醫學生摸黑逃命驚見機尾 悚憶生死瞬間：濃煙猛烈湧進

印度西部城市阿默達巴德(Ahmedabad)的醫學院學生，12日早上正在吃午餐時，一架編號AI171的印度航空(Air ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。