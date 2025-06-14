遭遇嚴重塞車晚到機場10分鐘 女學生意外逃過印航墜機死劫

印度航空（Air India）一架波音787-8型夢幻客機12日下午自印度西部城市阿默達巴德起飛後不久即墜毀，機上共242人，僅一人倖存。BBC 13日報導，一位印度女學生因塞車遲到10分鐘，意外逃過死劫。

當事人是現年28歲的布米．喬漢（Bhoomi Chauhan），就讀工商管理，目前與先生定居英國布里斯托（Bristol），當時正在印度西部度假，原定搭乘失事的AI 171航班返家。

喬漢當天從阿默達巴德以南201公里的安克萊什瓦爾（Ankleshwar）出發，卻在阿默達巴德市中心遭遇嚴重塞車。抵達機場時距離起飛不到一個小時，航空公司工作人員拒絕讓她辦理登機手續。

她接受BBC古吉拉特語服務採訪時表示，自己於當地時間下午12時20分抵達機場，正好比預定登機時間晚了10分鐘。BBC記者看到她的數位登機證，上面顯示被安排在經濟艙36G座位。儘管已經線上報到，但印航地勤關閉櫃台，不允許她在機場完成手續。

喬漢回憶，因為塞車耽誤行程，導致她只差10分鐘就錯過航班，讓她感到既憤怒又沮喪。她說：「我們對司機非常生氣，沮喪地離開機場，我真的非常失望」。

她告訴記者：「我們離開機場後找了一個地方喝茶，過了一會兒，準備離開前，我們還在跟旅行社聯絡，如何辦理退票手續。」

喬漢接著說：「就在那時，我接到電話，說飛機墜毀了。」

喬漢回憶，她錯過航班的時沮喪極了，腦中唯一的想法是「如果早一點出發，就能搭上那班飛機。」她請求航空公司工作人員讓她登機，因為就只晚了10分鐘，「我告訴他們，我是最後一位乘客，所以拜託讓我登機，但他們不同意。」

喬漢說：「這對我來說完全是個奇蹟。」