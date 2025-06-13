擁30年駕駛經驗…印航資深機師退休前遇死劫 8旬父等不到兒子歸來

印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機12日下午墜毀阿默達巴德機場附近，機上242人僅一人生還。英國BBC報導，執飛該航班的機師薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）是印航資深機師，擁有近30年經驗。他原本再過幾個月就能退休，陪伴年逾8旬的父親，沒想到竟不幸遭遇死劫。

60歲的機師薩巴瓦爾擁有8200小時的飛行經驗，是AI171航班最資深的機組人員。他也是航線訓練機師（LTC），負責指導年經的機組人員。這個職銜只授予經驗最豐富的機師。

印度快報（The Indian Express）報導，其實薩巴瓦爾再過幾個月就能退休，他原本計畫多花時間陪伴82歲的父親。他的父親曾擔任印度民航監管機構官員。

薩巴瓦爾在孟買的鄰居告訴印度快報：「薩巴瓦爾非常內斂、有紀律。我們常看見他穿著制服來來往往，但他是一個非常內斂的人。」

副機師昆達爾（Clive Kundar）則擁有約1100小時的飛行經驗，且被認證可以駕駛波音787夢幻客機。