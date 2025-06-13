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印度航空波音787墜毀 日官方下令檢查同系列機

中央社／ 東京13日專電

印度航空（Air India）波音787型客機發生空難，241人罹難。日本國內3家航空公司運用同系列機共有141架。日本國土交通省今天下令應確實做好機體、引擎等的檢查。

日本朝日新聞報導，日本國土交通省（相當於交通部）表示，日本國內擁有與波音787型機同系列機的有全日本空輸公司（ANA）集團88架、日本航空公司（JAL）45架，及ZIPAIR Tokyo航空公司8架。

這次印度航空發生空難事故的原因尚未釐清，但日本境內這141架客機當中，有些客機使用的引擎的廠牌不同於印度航空這架發生空難的客機。

日本國土交通省已要求波音公司等提供有關空難事故的相關資訊。

日本國土交通大臣中野洋昌今天在內閣會議後的記者會上表示，「將持續努力蒐集空難事故的相關資訊，同時也會根據今後調查的進展做必要的應處」。

波音 墜機 印航空難

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