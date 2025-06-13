印度航空客機墜毀 日本首相石破茂：深感哀傷
印度航空（Air India）一架波音787型客機發生空難，241人罹難。日本首相石破茂今天發文致哀表示，「聽聞許多寶貴人命喪失，我深感悲傷」。
石破發文說，「聽聞許多寶貴的人命喪失的訊息，我深感悲傷」、「我想向罹難者及其遺族表達哀悼之意，並祈願傷者早日康復」。
石破發文對象是印度總理莫迪（Narendra Modi）以及英國等罹難者所屬國家的領袖。
日本政府發言人、官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，「目前接獲的消息當中，這班空難事故客機的乘客中沒有日本人，但會持續做好保護國人的工作」。
印度航空（Air India）1架飛往倫敦的波音787夢幻客機在印度當地時間12日起飛不久後墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區，機上有包含2名機師在內的12名機組人員與230名乘客，除1名被拋出機艙的乘客倖存外，其餘241人都已罹難。
有消息指出，空難也造成地面為數不明的人員喪生，包括1棟醫科大學宿舍的醫學生等5人死亡。
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