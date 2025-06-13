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搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
印航客機在阿默達巴德墜毀的慘劇，為拉賈斯坦邦帶來巨大打擊。罹難者中包括喬西一家五口，他們原本準備飛往倫敦展開新生活，沒想到一家人在機上快樂的合影竟成為最後的遺照，也讓網友感嘆生命的無常。圖／擷自X@theskindoctor13
印航客機在阿默達巴德墜毀的慘劇，為拉賈斯坦邦帶來巨大打擊。罹難者中包括喬西一家五口，他們原本準備飛往倫敦展開新生活，沒想到一家人在機上快樂的合影竟成為最後的遺照，也讓網友感嘆生命的無常。圖／擷自X@theskindoctor13

印航波音787客機12日在阿默達巴德墜毀的慘劇，為拉賈斯坦邦（Rajasthan）帶來巨大打擊。罹難者之中包括喬西（Pratik Joshi）一家五口，他們原本準備飛往倫敦展開新生活，沒想到一家人在機上快樂合影竟成為最後的遺照，也讓網友感嘆生命的無常。

印度媒體News 18報導，喬希是一位軟體工程師，過去6年一直定居倫敦。他早已立下心願，希望能為妻子與三名年幼孩子在海外建立安穩生活。這個夢想本周終於即將成真。

與喬希同行的一家人包括他的妻子維雅思醫師（Dr Komi Vyas）。她是一位醫療專業人員，為了準備這次永久遷居，已於兩天前正式辭職。此外，還有他們的三名孩子，8歲的姊姊與兩位年僅5歲的雙胞胎兄弟。

照片中，父母親隔著走道微笑，孩子們也滿臉喜悅，眼神裡充滿對新生活的期待，但這架航班卻成為他們生命的終點。

當地居民回憶，這對夫妻一直是努力與理想的象徵。兩人皆高學歷，敬業投入各自的專業領域，更對孩子們充滿愛心與付出。喬希一家罹難的消息震撼了當地，親友、同事與鄰里無不陷入深切哀痛。

「整個小鎮都在哀悼，」一位家族密友表示，「他們是溫暖且努力的一對夫妻，只希望給孩子最好的未來。」

網友也在X留言表示：「孩子們，無論你們在哪裡，都保重。 你們的人生才剛開始。你們本來可以擁有大好人生… 最後發生這樣的事… 真讓人傷心。 如果有來生， 願上帝讓你的新生活充滿幸福。」

波音 墜機 印航空難

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